Jordskjelv ved Flekkefjord i natt

Det har vært et jordskjelv på styrke rundt 3 på Sørlandet, like sør for Flekkefjord, ifølge jordskjelvobservatoriet NORSAR.

Jordskjelvet inntraff klokken 0.59 natt til søndag, og det kan ha vært rundt ti kilometer dypt, men dette er ikke sikkert, ifølge det norske seismiske observatoriet NORSAR.

Vakthavende seismolog Tormod Kværna i NORSAR sier et styrke 3-skjelv er relativt vanlig på Vestlandet og Sørlandet.

– Det er ikke unormalt, men det føles godt når det er såpass nært land, sier han til NRK.

Politiet i Agder opplyser klokken 3.30 at det ikke er meldt om skade på folk eller bygninger som følge av skjelvet.

– Det var et ganske kraftig jordskjelv. Hele huset vibrerte, forteller en person fra nordlige deler av Kvinesdal kommune til Fædrelandsvennen. Agder-avisen har vært i kontakt med lesere en rekke steder i Flekkefjord, Kvinesdal, Mandal, Kristiansand, Audnedal og Hægebostad kommuner, som alle har opplevd rystelser fra skjelvet. Også VG skriver at mange har meldt om skjelvet i både Agder og Rogaland.

– Hele huset ristet. Jeg har aldri i min tid opplevd noe lignende. Det var som om en bil raste inn i veggen her, sier en mann som bor i Lyngdal.

(NTB)