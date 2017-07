Jørgen Kosmo (69) er død: - En tillitsvalgt av første klasse

(Dagbladet): Ap-veteran, tidligere stortingspresident, riksrevisor og forsvarsminister Jørgen Kosmo (69) er død, etter en tids sykdom.

Jonas Gahr Støre er blant dem som roser Kosmo som i dag minnes Jørges Kosmos innsats for samfunnet.

- Han var vært syk en tid og våre tanke går til familien, sier Ap-lederen mandag formiddag.

- Jørgen var en tillitsvalgt av første klasse. En person det var lett å snakke med, en person man kunne stole på. Hele det politiske landskapet i Norge minnes i dag Jørgen Kosmo som en bauta, fortsetter Støre.

- En person med mye humor

Kosmo bekledde en rekke betydningsfulle verv gjennom et langt liv i offentligheten. Han var stortingsrepresentant i 20 år, fra 1985 til 2005. I den perioden tjente han også som statsråd ved to anledninger: Kosmo var forsvarsminister for Gro Harlem Brundtland fra 1993 til 1997 og arbeidsminister i Stoltenberg I-regjeringa fra 2000 til 2001.

Som stabssjef for daværende statsminister Gro Harlem Brundtland minnes Støre spesielt samtalene med Kosmo på tomannshånd.

- Han var uvanlig direkte. En person med folkelig og uformell stil, og ikke minst mye humor, sier Støre.

Jørgen Kosmo er død. Våre tanker går til hans nærmeste. Vi takker Jørgen for hans innsats for det norske samfunnet og i Arbeiderpartiet — Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) July 24, 2017

- Vil bli dypt savnet

Også Jens Stoltenberg roser Kosmo på Twitter mandag formiddag.

- Jørgen Kosmo vil bli dypt savnet. Han kombinerte det prinsipielle med det praktiske. En sjelden politisk håndverker, skriver NATO-sjefen.

I 2001 ble Kosmo stortingspresident, en rolle han hadde i fire år før han i 2006 ble utnevnt til Norges nye riksrevisor. Den jobben bekledde Kosmo til 2013, da han ble erstattet av Per-Kristian Foss.

I november 2005 ble han tildelt St. Olavs Orden for embetsfortjeneste.

Kosmo hadde artium fra 1968 og var utdannet tømrer. Han arbeidet som bygningsarbeider i ti år før han ble valgt inn på Stortinget. I tiden før Stortinget var Kosmo blant annet ordfører i Horten fra 1984 til 1985.

Jørgen Kosmo vil bli dypt savnet. Han kombinerte det prinsipielle med det praktiske. En sjelden politisk håndverker. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 24, 2017