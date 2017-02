- Joshua French blir benådet

(Dagbladet): Kongos president Joseph Kabila skal ha gått med på å benåde Joshua French, ifølge landets justisminister Alexis Thambwe Mwamba.

Det melder NRK.

- Joshua French kommer til å bli satt fri, sier Mwamba.

Han blir benådet av hensyn til moren, og ifølge justisministeren kan løslatelsen skje i løpet av alt fra en uke til noen måneder, skriver NRK videre.

Dagbladet har vært i kontakt med Joshua Frenchs mor, Kari Hilde French i dag, men hun ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra justisministeren.

Justisministeren garanterer overfor NRK at løslatelsen kommer til å skje i løpet av 2017.

Drapsdømt i Kongo

French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i cellen han delte med French i militærfengselet Ndolo i Kinshasa. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

6. desember 2013 ble Joshua French likevel tiltalt for å ha drept kameraten.

19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

Har jobbet med benåding

Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få ham enten benådet eller overført til soning i Norge.

Seinest i forrige uke meldte VG at representanter for norske og kongolesiske myndigheter har forhandlet fram en avtale om soningsoverføring for Joshua French.

Da bekreftet også utenriksminister Børge Brende at det hadde vært framgang i saken det siste året.

Dagbladet oppdaterer saken.