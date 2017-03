Journalist drept i Mexico

Enda en journalist er drept i den mexicanske delstaten Veracruz. Han er den ellevte journalisten som er drept i delstaten på seks år.

Ricardo Monlui ble drept av ukjente væpnede menn da han kom ut av en restaurant i byen Yanga sammen med sin kone søndag.

Ingen er pågrepet, og det er ikke klart hva motivet for drapet var. Hans kone ble ikke såret.

Veracruz er preget av korrupte myndigheter og voldelige konflikter mellom narkokarteller, og journalister som graver i disse sakene, havner fort i faresonen.

Monlui var leder for den regionale presseorganisasjonen. Han var spaltist for avisene El Sol de Córdoba og Diario de Xalapa og skrev også for magasinet Análisis Político.

