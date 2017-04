Jovisst er det skiføre i påskefjellet - overalt

(Dagbladet): Antakelser om lite snø i fjellet og sein påske uten skiføre er betydelig overdrevet.

- Ja, faktisk helt feil. Her jeg står i 1200 meters høyde på Finse, er det halvannen meter, 10 - 15 centimeter ny puddersnø i løpet av natta og sol med gløtt av blå himmel. Så det er bare å komme, oppfordrer kommunikasjonsrådgiver Mari Stephansen i Den Norske Turistforening fra møtepunktet på Hardangervidda mellom vest og øst.

Og hun garanterer langt på vei tradisjonelt påskeskiføre i alle fjellområder over 1000 meters høyde, til og med 200-30 meter lavere på vestsiden av langfjellene.

DNT har daglige oppdateringer av føreforholdene i alle fjellområder.

Og her kan du sjekke været der du oppholder deg i dagene framover.

Supre forhold

- Det er supre forhold og masse snø vest og nord på Hardangervidda, i Skarvheimen, Jotunheimen Vest, Tafjordfjella og i Breheimen.

- Litt mindre snø, men veldig flotte forhold også i Langsua, Trollheimen, Sylan, på Hedmarksvidda og Femundsmarka.

- Og snøforholdene i Nord-Norge er jo i en klasse for seg selv, der kommer snøen til å ligge lenge, rapporterer Turistforeningens førekoordinator på Finse.

Faren for snøskred er ekstra stor så seint på vinteren, og oppdatert varsel på varsom.no viser gul farge og «moderat» onsdag i store deler av fjellområdene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Det tilsvarer 2 på en skala opp til 5.

Flere til fjells

Pr. onsdag formiddag har DNT registrert fem prosent flere gjester på de betjente turisthyttene så langt, sammenlignet med samme dag i fjorårets påske. Det vil si en økning fra 6635 til 6968 gjester.

- Selv om det er stor søkning til flere av hyttene, blir ingen avvist. Vi har plassgaranti, og det blir en løsning selv om det fylles opp på rom og sovesaler, lover Mari Stephansen.

Og tipser samtidig om betjente DNT-hytter med mindre trengsel:

Breheimen:

Nørdstedalseseter – et knutepunkt på ruta mellom Jotunheimen og Breheimen. https://www.ut.no/hytte/3.1758/

Sota Sæter – En 100 år gammel seter og et startsted for turen inn til Breheimen. Fin for familier. https://www.ut.no/hytte/3.1751/

Jotunheimen:

Skogadalsbøen – Idyllisk beliggende i Utladalen. https://www.ut.no/hytte/3.2004/

Glitterheim – familievennlig hytte vakkert plassert i Veodalen, ved foten av Norges nest høyeste fjell Glittertind. https://www.ut.no/hytte/3.1846/

Hardangervidda

Sandhaug – midt på vidda komme. Flott utstyn og ruter i alle retninger. https://www.ut.no/hytte/3.1757/

Litlos – ligger lengst fra vei. På kanten til Vestlandsnatur med et vell av turer å velge i. https://www.ut.no/hytte/3.1972/

Skarvheimen

Lungsdalshytta – Skarvheimens midtpunkt mellom Jotunheimen og Hardangervidda. https://www.ut.no/hytte/3.2256/

Sylan:

Schulzhytta: En av DNTs minste betjente hytter. Ligger sentralt til i den vestligste delen av Sylan. https://www.ut.no/hytte/3.1943/

Storerikvollen: En av DNTs eldste, fra 1897. https://www.ut.no/hytte/3.1944/