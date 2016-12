Juleterror avverget i Australia – sju pågrepet

Et IS-inspirert terrorangrep i Melbourne sentrum første juledag er blitt avverget etter flere razziaer i byen, opplyser australsk politi. Totalt sju personer er pågrepet.

- Terrorplanlegging

De pågrepne planla å angripe flere populære steder i den sør-australske byen, blant annet togstasjonen Flinders Street, Federation Square og St. Pauls katedral, sier politisjef Graham Ashton i delstaten Victoria.

- De siste to ukene har vi gjennomført en kriminaletterforskning rundt det vi mener var en terrorplanlegging. Vi tror planen var å gjennomføre det vi kaller et multi-metode angrep, muligens på første juledag, sier han og legger til at angrepet skulle gjennomføres ved bruk av eksplosiver og andre våpen.

- Hvis dette hadde gått under radaren, kunne det blitt et alvorlig angrep. Et stort antall mennesker kunne blitt drept og såret.

Under raidene sine fant også politiet en improvisert eksplosiv innretning.

400 tungt bevæpnede politifolk var med på razziaene i flere bygninger sent torsdag og tidlig fredag, og politiet sier at de tror at «trusselen er nøytralisert».

Selvradikalisert

Ashton sier de mistenkte er selvradikalisert og inspirert av IS og IS-propaganda. To av dem ble løslatt etter pågripelsen. Av de fem er fire født i Australia med bakgrunn fra Libanon, og den femte er født i Egypt og har australsk statsborgerskap. Alle er i 20-årene.

Statsminister Michael Turnbull roser politiets innsats.

- Dette er en av de største terrorplanene som har blitt forhindret i løpet av de siste årene. Dette er en tid for lykke og glede. Disse terroristene forsøkte å ødelegge det. Det har de ikke lykkes i, sier Turnbull, ifølge Herald Sun.

Samtidig oppfordret statsministeren australiere til å være årvåkne, men likevel fortsette livene sine som før.

- De ønsker at vi skal vende oss mot hverandre. Vi vil ikke la dem lykkes. Vi kommer ikke til å la disse kriminelle forstyrre vår måte å leve på, sier Turnbull.

Daniel Andres, leder for delstatsmyndighetene, kaller terrorplanene en «ond handling».

- Dette er ikke troshandlinger. Det er alt annet enn det, sier Andrews.

(Dagbladet/NTB)