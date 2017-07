Justine (40) ble skutt og drept av politiet. Dette er politiets forklaring

(Dagbladet): Lørdag forrige uke ringte Justine Damond (40) politiet for å melde fra om det hun trodde var et seksuelt overgrep utenfor huset der hun bodde.

I stedet ble hun skutt og drept av politiet i Minneapolis i Minnesota.

Nå har det kommet nye opplysninger i saken.

Fryktet angrep

Ifølge BBC skal polititjenestemennene ha fryktet for å bli utsatt for et bakholdsangrep. Det opplyser Fred Bruno, advokaten til en av de to tjenestemennene, til TV-kanalen.

Australske Justine Damond var ute i gata i pysjamasen og skal ha snakket med sjåføren gjennom vinduet på førersiden, da betjenten som satt i passasjersetet trakk fram tjenestevåpenet sitt og skjøt henne.

- Det er rimelig å tro at politibetjentene var redd for et mulig bakholdsangrep, sier Bruno til den britiske TV-kanalen.

I avhør skal hans klient, som kjørte politibilen, ha sagt at de var skremt av en høy lyd på stedet i forkant av skytingen. Ifølge Reuters meldte Justine om dette da hun ringte.

Politimannen skal også ha sagt i avhøret at det syklet en ung person forbi dem rett før skytingen. Denne personen ønsker politiet å komme i kontakt med.

To samtaler

Politiet etterforsker hendelsen og sier de ikke har funnet noe våpen på stedet. Det bekrefter at Justine ikke bar våpen i møte med politiet.

Politiet har offentliggjort samtalen Justine hadde med politiet. Ifølge Reuters hadde kvinnen to samtaler med politiet lørdag kveld før de dukket opp foran huset hennes.

- Jeg hører noen utenfor, og jeg er ikke sikker på om de har sex eller om en kvinne blir voldtatt. Jeg tror hun ropte om hjelp, sa kvinnen til politiet på telefon, ifølge Reuters.

Åtte minutter etterpå ringte hun politiet igjen for å forsikre seg om at politiet var på vei.

Ga førstehjelp

Tirsdag ble det lagt ut et lydklipp av det som ifølge The Guardian skal være samtalen mellom politiet på åstedet og sentralen.

Her kan man høre at politimannen som melder inn skytingen, og rapporterer at de forsøker livreddende førstehjelp, er preget av det som har skjedd.

De la også til at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot, og etterlyste flere ganger medisinsk personell. Sentralen bekreftet at dette var på vei.

Kamera skrudd av

Ett av mange spørsmål som har blitt reist etter hendelsen, er hvorfor politiet ikke hadde slått på kroppskameraene eller kameraet i bilen.

Ifølge Reuters skal politiet i Minneapolis ha tatt i bruk kamera i bilen og kroppskamera seint i fjor. Kameraene skal være et hjelpemiddel i etterforskning av saker og kan inneholde potensielle bevis.

Hvorfor politibetjentene ikke hadde slått på kamera, vil være en del av politiets etterforskning, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået skriver at minst 14 personer ble drept av polititjenestemenn som ikke hadde slått på kroppskameraet sitt i 2014.

Ifølge nyhetsbyrået AP hadde politimennene i denne saken vært i tjeneste i ett og to år og begge skal ha gått det 18 måneders lange kurset for å bli politi i delstaten Minnesota.

Politiet i Minneapolis ikke ønsker å kommentere saken overfor Reuters. Politisjefen har tidligere sagt følgende:

- Jeg forstår hvorfor så mange mennesker har spørsmål om omstendighetene rundt skyteepisoden. Jeg sitter med mange av de samme spørsmålene, og vi har derfor satt i gang en intern uavhengig etterforskning, sier Janee Harteau, politisjef i Minneapolis.

Hadde ikke våpen

Ifølge BBC har politimannen som skjøt kvinnen, ikke latt seg avhøre. De to politimennene som var involvert i hendelsen, er begge på såkalt «betalt administrativ permisjon».

Advokat Tom Plunkett, som representerer politimannen som avfyrte skuddet som drepte Damond, har også kommet med en uttalelse og kondolanser på vegne av sin klient.

- Han er en omsorgsfull person som har en familie han elsker. Han føler med familien, og forstår at tapet er tungt for dem.

Krever svar

Australias statsminister krever svar fra amerikanske myndigheter etter at Justine Damond ble skutt og drept av politiet i Minneapolis lørdag.

Australias statsminister Malcolm Turnbull omtaler hendelsen som et «sjokkerende drap» og sier at han på vegne av familien til kvinnen krever svar fra amerikanske myndigheter.

Damond var utdannet dyrlege, og arbeidet som meditasjonslærer i Minneapolis.

- Vårt verste mareritt

Over 300 personer var onsdag samlet i Sydney for å minnes Justine Damond. Også i Minneapolis har folk samlet seg til støtte for kvinnen som ble drept av politiet.

Se videoen i toppen av artikkelen.

John Ryszczyk, Justines far, er fortsatt bosatt i Australia med resten av familien. Tirsdag kom han med en uttalelse til nyhetsbyrået Associated Press.

- Vi trodde det vi opplevde i går var vårt verste mareritt, men vi våknet til sannheten i dag og det var enda mer smertefullt, sier han.

Justine Damond skulle gifte seg med sin forlovede, Don, allerede neste måned.

- Min mor er død fordi en politimann skjøt henne av grunner jeg ikke vet noe om, sa Zach Damond, stesønnen til den avdøde kvinnen i går.

- Vi prøver nå å avfinne oss med denne tragedien, og forstå hvorfor dette har skjedd, sa familien i en uttalelse gjengitt av australske ABC.