Justine ble drept av politiet etter at hun ringte og ba om hjelp. Lydopptakene dokumenterer hennes siste øyeblikk

(Dagbladet): I helga ble den 40 år gamle australske kvinnen Justine Damond skutt og drept av amerikansk politi i Minneapolis.

Hun ringte selv og ba om hjelp fra politiet da hun hadde hørt bråk i et smug bak familiens hus, men da patruljebilen ankom gikk det galt.

Damond skal ha snakket med sjåføren gjennom vinduet på førersiden, da betjenten som satt i passasjersetet trakk fram tjenestevåpenet sitt og skjøt henne.

Lydklipp

Det er nå lagt ut et lydklipp av det som ifølge The Guardian skal være samtalen mellom politiet på åstedet, og sentralen.

Her kan man høre at politimannen som melder inn skytingen, og rapporterer at de forsøker livreddende førstehjelp, er preget av det som har skjedd.

De la også til at det ikke var noen gjerningspersoner på frifot, og etterlyste flere ganger medisinsk personell. Sentralen bekreftet at dette var på vei.

Det har ikke kommet noe fra offisielt hold etter at kvinnen ble skutt, med unntak av en kort redegjørelse sent natt til søndag lokal tid.

Kameraene var av

The Independent skriver at kroppskameraene til de to betjentene var avslått. Det samme var kameraet i politibilen.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor så var tilfellet, men det er noe etterforskerne vil se nærmere på, og de jobber med å finne ut om det finnes andre videoopptak av hendelsen.

I reglementet, som ble innført samtidig med kroppskameraene, er det en rekke retningslinjer for når disse skal slås på. Her står det blant annet at de skal slås på før all kontakt med potensielt kriminell aktivitet, og før politiet bruker makt.

Dersom kameraet ikke er slått på ved maktbruk, skal det slås på i ettertid så snart det er trygt å gjøre det.

Kom med uttalelse

John Ryszczyk, Justines far, er fortsatt bosatt i Australia med resten av familien. Tidligere i dag kom han med en uttalelse til nyhetsbyrået Associated Press.

- Vi trodde det vi opplevde i går var vårt verste mareritt, men vi våknet til sannheten i dag og det var enda mer smertefullt, sier han.

Han ber nå om at hva som skjedde kommer for en dag.

- Hun var spesiell for oss, og for så mange andre. Vi ber om at det nå kastes lys på det som ledet til hennes død.

- Krever svar

Justine Damond skulle gifte seg med sin forlovede, Don, allerede neste måned.

- Min mor er død fordi en politimann skjøt henne av grunner jeg ikke vet noe om, sa Zach Damond, stesønnen til den avdøde kvinnen i går.

- Jeg krever svar. Hvis noen vet noe, ring politiet. Jeg er så lei av all denne volden, sier han på en video som er lastet opp på Facebook, ifølge The Guardian.

- Vi prøver nå å avfinne oss med denne tragedien, og forstå hvorfor dette har skjedd, sa familien i en uttalelse gjengitt av australske ABC.

Kondolanser

De to politimennene som var involvert i hendelsen, er begge på såkalt «betalt administrativ permisjon».

Advokat Tom Plunkett, som representerer politimannen som avfyrte skuddet som drepte Damond, har også kommet med en uttalelse og kondolanser på vegne av sin klient.

- Han er en omsorgsfull person som har en familie han elsker. Han føler med familien, og forstår at tapet er tungt for dem.