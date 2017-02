(Dagbladet): Leder av Nobelkomiteen, Karin Cecilie «Kaci» Kullmann Five, er død, 65 år gammel.

- Det er med stor sorg Den Norske Nobelkomité har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five er gått bort, uttaler komiteen i en pressemelding.

- Hun gjorde en formidabel innsats og vil bli dypt savnet. Som leder var hun engasjert, inkluderende og løsningsorientert, skriver komiteen videre.

Five var Høyres første kvinnelige partileder og tidligere statsråd.

Solberg: - Full av energi

Statsminister Erna Solberg (H) mottok beskjeden om Fives bortgang i går kveld.

- Hun er en person som har stått på for partiet og som var en leder for sin generasjon i partiet. Hun hadde miljøengasjement, likestillingesengasjement og som bidro til et bilde av Høyre som bredere og sterkere.

Solberg understreker hvordan Five preget både Høyre og sin samtid.

- Hun hadde et sterkt engasjement for menneskerettigheter, for likestilling og for kvinners rolle, sier Solberg.

- Det er med sorg vi har fått denne beskjeden. Det er mange i Høyre som er lei seg i dag. Vi tenker særlig på Karsten, på barna og på barnebarna som gledet Kaci mye de siste årene, sier statsministeren.

- Hvor viktig var hun for deg da du ble leder av Høyre?

- Hun ble leder etter at jeg hadde meldt meg inn i Unge Høyre, og hun var en viktig rollemodell og viste at kvinner kunne delta på et høyt nivå, sier Solberg til Dagbladet.

Skapte boost

Hun trekker særlig fram, som flere andre i dag, Kaci Kullmann Fives opptreden i den første partilederutspørringen der hun deltok med daværende Høyre-leder Erling Norvik.

- Hun gjorde en veldig god figur og skapte en enorm «boost» for alle oss unge som var med i partiet på den tiden.

På sin Facebook-side skriver Solberg:

- Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske og én av de mest markante og banebrytende, tidligere lederne i Høyre. Tankene mine går til Kacis nærmeste familie. Vi er mange i Høyre som tenker på dem nå.

Kaci Kullmann Five ble født 13. april 1951 i Oslo. Hun startet sin politiske karrière som medlem av Bærum Unge Høyre i 1970. Sju år seinere, i 1977, ble hun som første kvinne valgt til Unge Høyres leder. Vervet beholdt hun fram til 1979.

Fra 1981 til 1997 var hun innvalgt som stortingsrepresentant fra Akershus. I Jan P. Syses regjering var hun handels- og skipsfartsminister fra 1989 til 1990.

I 1991 ble hun Høyres første kvinnelige partileder, et verv hun holdt fra 1991 til 1994.

- Jeg ble aktiv i Unge Høyre da Kaci var leder og hadde gleden av å jobbe med henne i Stortinget og partiets ledelse. Kaci hadde strålende energi, hun var svært kunnskapsrik og hun hadde stor omsorg for alle rundt seg. Et menneske med et klart hode og et stort, varmt hjerte, skriver statsminister Solberg.

- Jeg og hele Høyre kommer til å savne Kaci, legger Solberg til.

Willoch: «Fremragende»

Tidligere statsminister og Høyre-leder Kåre Willoch beskriver Five som «fremragende, både som politiker og medmenneske».

- Hun vil bli dypt savnet. Hun var respektert tvers av partigrensene, og særlig trist er det at hun skulle gå bort så tidlig fra jobben som leder av Nobelkomiteen. Den tror jeg hun passet svært godt til, sier Willoch til Dagbladet.

Willoch, som var Norges statsminister fra 1981 til 1986 og Høyre-leder fra 1970 til 1974. Han beskriver Fives betydning for partiet han har vært medlem av i en mannsalder for «svært verdifull».

- Både som politiker og medmenneske var hun hyggelig å være sammen med. Det betyr meget for det omfattende samarbeidet i politikken, sier Willoch.

Stoltenberg: - En foregangskvinne

- Kaci Kullmann Five var en foregangskvinne for min generasjon politikere, sier Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og Arbeiderparti-leder, til NTB.

Stoltenberg betegner henne som en grundig og kunnskapsrik politiker som vil bli husket for innsatsen for likestilling og for Norges forhold til Europa.

- Hun var en krevende motstander, men alltid vennlig og imøtekommende privat, sier Stoltenberg.

Nåværende Arbeiderparti-leder, Jonas Gahr Støre, gir også uttrykk for sorg.

- Lyser fred over Kaci Kullmann Fives minne. Husker henne som engasjert og arbeidsom, sympatisk og inkluderende, skrier Støre på Twitter.

Riksrevisor og tidligere Høyre-politiker Per-Kristian Foss sier Five var en omsorgsfull politiker, som alltid satte det menneskelige først, uansett politikk.

- Jeg vil huske henne som veldig, veldig omsorgsfull politiker, som alltid tenkte på sine medarbeideres ve og vel. Jeg tror også hennes politiske motstandere vil omtale henne som sympatisk og hyggelig, sier Foss til NTB.

På Twitter har både utenriksminister Børge Brende (H) og KrF-leder Knut Aril Hareide, gitt uttrykk for sorg.

- Savnet og tomrommet etter Kaci Kullmann Five vil bli stort. Jeg vil savne henne som venn og inspirator helt fra hun var leder i Unge Høyre, skriver utenriksministeren på Twitter.

- Det er med stor sorg jeg mottar meldingen om Kaci Kullmann Fives bortgang. En stor politiker og et varmt menneske. Hun huskes for miljø og likestilling, skriver KrF-lederen på Twitter.

Dagbladet oppdaterer saken.