Kalte presidenten en «underlig fyr» uten dømmekraft. Nå sletter Trumps nye PR-sjef alle spor

(Dagbladet): Anthony Scaramucci har hatt en kometkarriere. Dette både som finansmann, TV-vert og politisk rådgiver. Nå tar 53-åringen over rollen som kommunikasjonssjef for Det hvite hus, og det første grepet han tar, er å legge gamle synder bak seg.

- Full åpenhet: Jeg sletter mine gamle Twitter-meldinger. Mine tidligere synspunkter har forandret seg, og bør ikke være en distraksjon. Jeg jobber for presidenten, og det er det som betyr noe, skrev Scaramucci i går på Twitter.

Rettet kritikk mot Trump

Scaramucci understreker overfor CNN at samtlige av historiens største ledere endret synspunkter i løpet av livet, men Washington Post skriver at Scaramucci har gode grunner til å slette gamle meldinger.

«Trump kommer til å støtte Gingrich. Underlig fyr. Så smart, men ingen dømmekraft», skrev den Long Island-fødte republikaneren tilbake i 2012.

På daværende tidspunkt jobbet han for Mitt Romney, en politiker som har markert seg som en av Trumps argeste fiender i eget parti.

En annen av presidentens fiender er Hillary Clinton.

- En ekkel kvinne, sa Trump under en presidentdebatt tilbake i oktober.

Kalte Clinton «utrolig kompetent»

Fem år tidligere beskrev Scaramucci demokraten på en helt annen måte.

Da var han tydelig imponert over Clinton som politiker, og spådde en ny presidentkampanje i 2016.

«Jeg håper at hun stiller, hun er utrolig kompetent», lød meldingen til Scaramucci, ifølge Washington Post.

Avisa viser videre til en rekke andre Twitter-meldinger som har et innhold som ikke stemmer med politikken Scaramucci nå skal utøve.

Mannen med tilnavnet «The Mooch» (snylteren) har vært kritisk til amerikanernes våpenlover, og advart mot såkalte klimaskeptikere.

Dette mens Trump gjentatte ganger har omtalt menneskeskapte klimaendringer som en bløff.

«En fredens religion»

Scaramucci har også sagt at mange ser på islam som «en fredens religion».

Utspillet står til en viss grad i stikk med Donald Trumps nylige uttalelser angående religionen, men langt dårligere med hva presidenten sa i mars. I et intervju med CNN fastslo han at «islam hater oss» (amerikanere).

- Jeg mener mange av dem, mange av dem, rettet presidenten seinere, i etterkant av at kritikere kalte uttalelsen for en grov generalisering.

Svake målinger

Nå håper Trump at Scaramucci skal bidra til å male et bilde av en vellykket president. Den erfarne rådgiveren tar over på et tidspunkt der meningsmålingene tyder på en mager oppslutning.

Tidligere denne måneden offentliggjorde Langer Research Associates en måling der bare 36 prosent av de spurte gikk god for presidentens prestasjoner.

På andre målinger gjør Trump det noe bedre, men ikke mye. På en gjennomsnittsmåling utarbeidet av Realclearpolitics.com er 40,2 prosent fornøyde med jobben Trump gjør.

54,6 prosent er misfornøyde.