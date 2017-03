Kamis (9): - De slo oss hver eneste dag

Hver eneste dag drar tusenvis av mennesker til en ukjent framtid på grunn av krig, sult, frykt, fattigdom - eller håp om en bedre framtid. Lite aner de om ekstreme risikoene og helvetet som mange av dem vil gjennomleve på veien nordover.

Men niårige Kamis vet hvor farlig en slik reise er. Sammen med mora og to yngre søsken, sitter hun på en lukket avdeling i Abu Salim, i Libyas hovedstad Tripoli. Senteret er for migranter som libyerne mener har ankommet landet illegalt.

- De slo oss hver eneste dag, forteller hun på en video som Dagbladet har fått fra Unicef.

Innelåst i Gaddafi-fengsel

En Unicef-rapport viser at seksuell vold, utnytting og sult er vanlig på flyktningruta fra det afrikanske kontinentet, via Nord-Afrika - og spesielt Libya - og til Italia og resten av Europa.

Unicef møtte Kamis, søsknene og mora innelåst bak en jerndør i en av avdelingene på Abu Salim, det som før var Libya-diktator Muammar Gaddafis fengsel for hans mest forhatte fanger.

Her sover kvinner og barn på bakken, tett i tett. Mora, Kamis og de to mindre søsknene flyktet fra Nigeria til den libyske ørkenbyen Sabha. Der betalte mora 1500 dollar til en menneskesmugler som skulle frakte dem over Middelhavet i en gummibåt. Turen fra Sabha til hovedstaden Tripoli var ifølge Kamis forferdelig, med mye skrik og frykt. Og med vakter som behandlet den lille familien veldig dårlig.

Familien vet ikke hvor lenge de må være i Abu Salim. Ei heller hva som skjer når de slipper ut.

Nær halvparten voldtatt

Kamis og familien er langt fra alene om å oppleve vold, trusler og frykt på veien mot et Europa de kanskje aldri vil se:

Så mange som tre-fjerdedeler av flyktning- og migrantbarna forteller at de har opplevd vold og trakassering begått av voksne i løpet av reisa. Nær halvparten av kvinnene og barna forteller om voldtekt og seksuell vold, ofte gjentatte ganger på ulike steder, i løpet av turen, ifølge rapporten.

I tillegg til dette, døde minst 4579 personer i forsøket på å krysse Middelhavet i elendige farkoster. Det betyr at så mange som én av 40 dør mens de prøver å komme seg over vårt sommer-badehav. Minst 700 av de druknede er barn, ifølge Unicef.

Dødeligste ruta

- Reisa fra det afrikanske kontinentet og over Middelhavet mot Europa er verdens mest dødelige og farligste migrantrute. Ruta er for det meste kontrollert av smuglere som utnytter og misbruker desperate kvinner og barn, som ikke gjør annet enn å flykte eller søke et bedre liv. Vi er nødt til å lage sikre ruter for å beskytte disse barna, sier Afshan Khan, Unicefs regionale sjef og spesialkoordinator for flyktningkrisa i Europa.

Dagbladet var med den norske redningsbåten «Siem Pilot» på vårparten i fjor, og møtte en rekke mennesker som fortalte om å bli solgt, voldtatt, slått, mishandlet ... En av dem var Doumbia Abdolaye fra Elfenbenskysten. Han ble sendt mot Europa som tenåring fordi familien trengte penger. Men Abdolaye ble ifølge seg sjøl brukt som husslave i flere år, og solgt fra familie til familie. Han viste også fram en rekke spor etter tortur på kroppen - og tenner.

- Libya er verre enn helvete. Alle svarte blir misbrukt på verste vis, sa han og en rekke andre av personene som ble reddet utenfor Libyas kyst av «Siem Pilot».

Over en halv million på vent

Minst 256 000 migranter og flyktninger, inkludert 30 803 kvinner og 23 102 barn, befinner seg nå i Libya, ifølge Unicef-rapporten. Men tallet er antagelig langt høyere, og antagelig hele tre ganger høyere - som blir nærmere 800 000 mennesker, ifølge rapporten.

De fleste kvinner og barn har gitt opplysninger som indikerer at de måtte betale smuglere for å reise nordover, som igjen betyr at de har påtatt seg gjeld som gjør dem ekstremt sårbare. Mange må også « betale mens du reiser», som gjør dem utsatte for misbruk, kidnapping og trafficking.

- Barn burde ikke bli tvunget til å legge sine liv i hendene til menneskesmuglere. Vi må få i stand et globalt system som gjør at vi unngår at barn, kvinner og andre blir utnyttet på verste vis fordi de ikke hadde noen andre muligheter, sier Khan.