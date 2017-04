Kamp i KrF-ledelsen om sykelønn: -  Skal vi gå til Høyre for Høyre?

TRONDHEIM (Dagbladet): Lørdag formiddag ble det politisk duell helt opp i partiledelsen i KrF i spørsmålet om sykelønn.

Både KrFU og Akershus KrF har tatt til orde for å redusere sykelønnen. KrFU foreslår å redusere sykelønna til 80 prosent av inntekt mens Akershus er litt mer moderate, men ønsker å redusere sykelønna til 90 prosent av inntekt.

Kristelig Folkepartis finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen var den første på talerstolen.

- Vi har verdens friskeste befolkning, en de er blant de sykeste når det kommer til sykelønn. Nå er tiden inne for meg til å være litt rebell, etter nøye vurdering. Jeg vil anbefale forslaget fra Akershus sa Syversen, sier han.

Hareide advarte

KrF leder Knut Arild Hareide måtte selv på talerstolen for å advare mot forslaget.

- Jeg gir min fulle tilslutning til at Syversen bør bli mer rebell, men ikke her. Å redusere kostnadene av sykelønnsordningen bør skje i samarbeid med partene i norsk arbeidsliv. Vi har en fantastisk arbeidslivmodell i Norge, å vedta denne reduksjonen vil være et tydelig signal på at vi ikke respekterer den. Skal dette være signalet vi sender fra KrFs landsmøte? Skal signalet være at de syke og sårbare skal ta kostnaden? Sa Hareide, som gikk over sin taletid og ignorerte møtelederens klubbing for å få fram sluttpoenget sitt:

- Hvor ønsker vi å stå? Høyre sier nei til reduksjon i sykelønnen, skal vi gå til Høyre for Høyre?

Generasjonskonflikt

KrFU argumenterte for sitt syn ved at det er snakk om en generasjonskonflikt.

– Politikerne skyver regningen fram på neste generasjon, mente Julia Sandstø i KrFU.

Også Kjell Ingolf Ropstad, som senere i dag velges inn som nestleder i partiet, gikk også på talerstolen for å advare mot forslaget.

Til slutt var det partilederens ord som veide tyngst og landsmøtet avviste kutt i sykelønnsordningen.

I går var det familiepoltikk som var tema under KrFs landsmøte som avholdes i Trondheim.

Da gikk KrFs stortingsgruppe på et nederlag i spørsmålet om å skattlegge barnetrygden som stortingsgruppa gikk i mot.

Landmøtet vedtok at barnetrygden skal økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt (og lavest skatteprosent) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt.

De viktigste KrF-vedtakene Familiepolitikk * Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt (og lavest skatteprosent) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. (90 mot 82 stemmer.) *Gi småbarnsforeldre som i dag har fulltidsstilling en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling. (93 mot 78 stemmer) * Utvide kontantstøtten fra 11 til 14 måneder * Ha en femtrinns kontantstøtte (100-80-60-40-20 %) i stedet for dagens totrinnsstøtte (100-50 %). Én dag i barnehage skal føre til én dags trekk i kontantstøtte. * Minoritetsforeldre uten gode nok norskkunnskaper skal få norskopplæring når de mottar kontantstøtte. I forbindelse med norskopplæringen skal det legges til rette for barnepass uten trekk i kontantstøtten. * Fosterhjem må kunne benytte kontantstøtte. * Foreldrepermisjonen økes med 4 uker, og kvotene til mor og far økes til 14 uker for hver. * Engangsstønaden erstattes av foreldrepenger på minimum 2 G. * En storsatsing på familieveiledning, parterapi, samlivskurs og andre tiltak som kan hjelpe familier å fungere bedre sammen. * Nye, konkrete tiltak som kan avhjelpe tidsklemma for foreldre. Nye tiltak bør utredes av et offentlig nedsatt tidsklemmeutvalg. Aleneforeldres utfordringer må belyses spesielt. Grunnskole: * Innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen gjennom en fireårig opptrappingsplan. Maksimalt 15 elever per lærer i 1.–4. trinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.–10. trinn. * Innføre lovfestet mentorordning for nyutdannede lærere der de gjennom det første året får veiledning og tips fra en erfaren kollega. * Innføre sosial, kulturell og etisk kompetanse som grunnleggende ferdighet i skolen. * At skolen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk kulturarv, og at skolens formålsparagraf må brukes mer aktivt inn i skolehverdagen. * Styrke skolen med kompetanse fra flere yrkesgrupper, som barnevernspedagoger, sosionomer og psykologer, og ikke minst styrke skolehelsetjenesten. * Få på plass mobbeombud i alle fylker. * 2. fremmedspråk skal være valgfag, og ikke obligatorisk, men åpne for å kunne tilby 2. fremmedspråk fra mellomtrinnet. Videregående skole/yrkesfag * Ha et yrkesfagløft i videregående skole *Tilby elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen et alternativt løp i videregående – med et forberedende år eller fagene fordelt på et år ekstra. * Øke lærlingtilskuddet til et beløp som tilsvarer kostnaden ved en skoleplass i videregående. * Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger. *Endre fraværsgrensen i videregående og gjøre den mindre rigid. NTB