Kan ha funnet planet på størrelse med Mars utenfor Neptuns bane

(Dagbladet): Forskere ved Universitetet i Arizona sier de har funnet tegn på at en hittil uoppdaget gjenstand på størrelse med Mars skjuler seg i det ytre solsystemet, utenfor dvergplaneten Plutos bane, skriver universitetet i en artikkel.

Uregelmessigheter

Utenfor banen til Neptun, den ytterste kjente planeten i solsystemet (Pluto er ikke regnet som planet siden 2006), ligger Kuiperbeltet, en slags sverm av isobjekter som går i bane rundt sola. Det er uregelmessigheter i banen til enkelte av disse objektene som gjør at forskerne Kat Volk og Renu Malhotra mener kan forklares med et objekt av planetstørrelse.

Uregelmessighetene består i en 8 graders helling i gjennomsnittsbanen til de mest fjerntliggende objektene i Kuiperbeltet.

- Den mest sannsynlige forklaringen på våre resultater er at det er en usett masse der. Ifølge våre beregninger trengs det noe så massivt som Mars for å forårsake avviket vi har målt, sier Volk.

Forskningsresultatene vil bli publisert i neste utgave av Astronomical Journal. Allerede er et utkast av forskningsrapporten tilgjengelig på nett.

Volk og Malhotra har kommet til at det usette objektet på Mars-størrelse må befinne seg 60 astronomiske enheter fra jorda; 1 astronomisk enhet = gjennomsnittsavstanden mellom sola og jorda, eller 149,60 mill. km.

Dommedagsteorier

Eksistensen av en usett planet utenfor det kjente solsystemet er svært omdiskutert. I over hundre år har astronomer teoretisert om en stor planet, kalt Planet X, som går i bane utenfor Pluto.

I enkelte dommedagsmiljøer kobles Planet X, eller Nibiru til en kataklysmisk hendelse i begynnelsen av vårt århundre, der planeten kolliderer med jorda eller passerer så nær at den ødelegger vår hjemplanet gjennom bl.a. polskifte og forskyvninger i jordskorpa.

Konspirasjonsteoretikere mener myndighetene vet om Nibiru, men holder dette skjult for befolkningen. Disse teoriene tilbakevises imidlertid av det etablerte vitenskapelige miljøet.

Planet 9

Planeten Volk og Malhotra mener å se spor av, er for liten til å svare til visjonene om Planet X. I fjor hevdet på den annen side forskere ved California Institute of Technology å ha funnet tegn på at det fins en kjempeplanet - Planet 9 - i det ytre solsystem, på størrelse med Neptun, ifølge Science.

Også i denne studien observerte vitenskapsmennene avvik i Kuiperbelte-objekter, i form av helling og strekking av banene. Men resultatene blir nå tilbakevist av nettopp et forskerteam fra Universitetet i Arizona ledet av bl.a. Kat Volk, som peker på skjevheter i måleresultatene, muligens forårsaket av værforhold, teleskopets retning, m.m., ifølge PBS. Et utkast av rapporten kan leses på nett.