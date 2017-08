Kan smitte dyr og mennesker med salmonella. Barn er særlig utsatt

(Dagbladet): Om ti dager blir det lovlig å holde, omsette og innføre 19 ulike slanger, øgler og skilpadder i Norge.

Mattilsynet la torsdag ut en guide om de nye artene på sine nettsider. Her skriver de blant annet om potensiell smitte dyrene kan være bærere av.

- I likhet med alle andre dyr kan reptiler få en rekke sykdommer og føre med seg smitte. Ta kontakt med en veterinær hvis dyret ditt viser tegn på sykdom, skriver Mattilsynet.

- Når det gjelder smitte til mennesker er det først og fremst salmonella du bør være oppmerksom på. Du kan i stor grad unngå salmonellasmitte gjennom god håndhygiene. Det er særlig viktig å beskytte barn, syke og eldre mot salmonella, heter det videre.

Advarte i fjor

Smittefaren som omtales er begrenset i Mattilsynets guide, sammenliknet med et høringsnotat de mottok fra Veterinærinstituttet i fjor.

I høringsnotatet skriver Veterinærinstituttet:

- Det er ingen tvil om at eksotiske dyr og krypdyr er bærere av salmonellabakterier (...). Omgivelsene smittes. Terrarier, akvarier og bur med eksotiske dyr er salmonellafikserte. Får dyra bevege seg utenfor, infiseres gulv, tepper, bordplater, benker.

- Badekar og vaskekummer infiseres i forbindelse med bading av dyra, og vask av utstyr, heter det videre.

Og:

- Håndtering medfører salmonellasmitte på hender, klær og alt som dyret er i kontakt med.

I en artikkel publisert på nettsidene sine fraråder Veterinærinstituttet barnefamilier å holde reptiler i hjemmet.

- Reptiler er svært ofte er bærere av salmonellabakterier. Disse bakteriene kan gi alvorlig sykdom, spesielt hos barn, skriver de i artikkelen.

- Barn ekstra utsatt

I høringsnotatet til Mattilsynet viser Veterinærinstituttet til at epidemiologiske studier bekrefter at småbarn og spebarn er særlig utsatt for salmonellose fra krypdyr.

- Sykdomsforløpet ved salmonellose hos barn under ti år er ofte farligere på grunn av parenterale infeksjoner, skriver de.

I notatet uttrykker veterinærinstituttet dessuten bekymring rundt faren for at krypdyr kan overføre smitte til andre dyr - for eksempel i dyrebutikker.

- En legalisering av krypdyr - og amfibiehold vil på den måten øke smittepresset og spredningen av salmonellabakterier, skriver de.

Og det hevdes også at krypdyr-fôret i seg selv kan være smittefarlig.

Dagbladet har i dag vært i kontakt med Veterinærinstituttet. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men viser til høringsbrevet fra 2016.

- Nye smittestoffer

I notatet skriver Veterinærinstituttet at desinfeksjon med sprit og liknende ikke regnes ikke som tilstrekkelig for å unngå smittefare fra krypdyr.

- Smitten etablerer seg i boligen eller andre lokaler med krypdyr, skriver de.

Notatet avsluttes med at de ikke utelukker at det er flere sykdommer reptilene kan være bærere av:

- Det er ingen grunn til å avvise at krypdyrimport innebærer innføring av nye smittestoffer, heter det.

- Miljøet vet det

Seniorrådgiver Bjørnar Stavenes i Mattilsynet bekrefter overfor Dagbladet at de mottok høringsforslaget fra mattilsynet i fjor, og at anbefalingene i brevet ble vurdert.

- Både Mattilsynet og folkehelseinstituttet sendte høringsbrev, der de ga uttrykk for en del bekymringer, sier Stavenes.

- Har dere tatt disse bekymringene på alvor?

- Ja, det har vi - og det er også derfor vi understreker viktigheten av god hygiene når man holder på med dyr der det er risiko for salmonella. Dette er folk i miljøet allerede klar over, sier han.

- Hva med personer som ikke har vært en del av miljøet, men som nå ønsker å anskaffe et reptil når det etter 15. august blir lovlig?

- Vi håper vi når fram med god informasjon til alle. Vi vil ikke fraråde folk å anskaffe seg et reptil som følge av smittefare, men vil påpeke at hygiene er svært viktig, sier Stavenes.

- Bedre enn i det skjulte

Han tilføyer at det allerede finnes flere titusen reptiler i Norge, som per dags dato er ulovlige ifølge norsk lov.

- Jeg vil påstå at det derfor er bedre for folkehelsa at disse dyra blir lovlige, slik at også informasjon og kommunikasjon om dem kan bli mer direkte enn nå. Det vil være enklere å forebygge salmonellasmitte når holdet av artene ikke foregår i det skjulte, sier han.

Før regjeringa gikk inn for å tillate de 19 artene sa lederen for Dyrevernalliansen, Anton Krag at et vedtak om lovlige krypdyr i Norge kan i verste fall få dødelige konsekvenser.

- Det kommer til å få fatale konsekvenser. Dette er rett og slett total idioti. Selv om vi er bekymret for salmonella, er det først og fremst dyrevernshensyn som taler mot en legalisering, sa Krag.