Kannibal skrev truende brev da han ville bytte navn: - Du kødder med feil fyr

(Dagbladet): Svenske Isakin Drabbad (38) hogget hodet av fembarnsmoren Helle Christensen (40) før han spiste deler av kroppen hennes.

Han fikk navnet Skara-kannibalen av svensk presse, og i mars 2011 ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for mordet på Christensen, som var hans kjæreste.

Expressen skriver at Isakin i høst byttet navn, fra Jonsson til Drabbad.

- "Din jävla idiot"

I den anledning skrev han det som omtales som et truende brev til det svenske Patent- og registreringsverket (PRV):

«Hej "din jävla idiot"», skriver Drabbad til saksbehandleren, hvor det framgår at han egentlig ønsket å bytte navn til Isaksson, noe han ikke fikk lov til. Det fikk Drabbad til å reagere kraftig.

I brevet foreslår han også et knippe andre navn, og skriver deretter «se til å gjøre den jævla jobben din for jeg kommer ikke til å gi meg og slippe det her før jeg har fått min vilje gjennom».

- Du jävlas med fel snubbe (du kødder med feil fyr), avslutter Drabbad.

Får ikke permisjon

Drapsmannen, som har sittet internert på Karsuddens sykehus utenfor Katrineholm, har tidligere fått lov til å tilbringe tid i en leilighet utenfor sykehusets vegger, skriver Expressen.

Men det truende brevet har fått konsekvenser for denne friheten og anledning til permisjonsdager. Da han etter å ha sendt brevet søkte om permisjon, motsatte påtalemyndigheten seg dette.

Påtalemyndigheten skriver til en forvaltningsrett, som tar hånd om de som er dømt til psykisk helsevern i Sverige, at Drabbad oppførte seg truende overfor saksbehandleren og at han fortsatt har en aggressiv atferd når noe ikke går i mot ham. Forvaltningsretten avslo søknaden om permisjon. Expressen skriver at Drabbad ikke lenger anses for å være psykotisk.

Marerittsyn

I et intervju med Expressen fra 2012, forteller Drabbad hvordan han ble morder og kannibal.

Han sier at han tok masse stoffer 12. november 2010, dagen da han knivdrepte og etterpå kuttet opp fembarnsmoren Helle Christensen i Skara i Västergötland med en campingøks.

- Jeg tenkte: «Nå gjør jeg det på en slik måte at de aldri kan dra i tvil at jeg er syk», forteller Drabbad, som den gang var kledd i jeans og en svart T-skjorte med bilde av den amerikanske massemorderen Charles Manson.

Etter å ha skåret hodet av den drepte, gikk han i gang med det Expressen kaller «kannibalistiske innslag».

Et mareritt av et syn møtte politiet. Drabbad hadde da selv ringt og meldt fra.

- Jeg har ingen drift mot å spise menneskekjøtt. Det ble gjort for at det skulle se sykt ut - for at jeg skulle slippe livstidsfengsel, forklarer Drabbad.

Kjenner anger

Han forteller at han i perioder har vært nazist og skinhead, og har diagnosen ADHD.

- Jeg har gjort det. Punktum. De eneste jeg kjenner anger overfor er mine nærmeste og kjære, og barna hennes. De er uskyldige, og må lide, sier Drabbad, som hevder han spilte psykotisk under de psykiatriske undersøkelsene.

- Selvsagt er det folk som mener jeg er sinnssyk når jeg er i stand til å gjøre noe sånt. Men personlig synes jeg ikke at jeg er syk, sier ha.

Jonsson sier at han ikke er på sykehusavdelingen for å få venner - med ett unntak - Michelle Gustafsson.

Forlovet seg

I 2012 forlovet 2012 seg med den såkalte «Vampyrkvinnen», Gustafsson, inne på Karsuddens sykehus. Hun ble i 2010 dømt for å ha kuttet av halsen på en 24-åring.

Expressen skriver at hun før mordet publiserte bilder på bloggen sin hvor hun så ut som vampyr, med blodige lepper, kniver og motorsag. Hun har også hatt en leilighet utenfor sykehuset.

Gustafsson, fortalte Expressen om sitt første møte med Jonsson:

- Vi så en ekstra gang på hverandre. Han er virkelig etter min smak og stil, med tatoveringer og en holdning, sa Gustafsson i 2012, som håpte at de en gang kunne bo sammen.