Kantinesjef fengslet etter å ha nektet å servere Erdogan te

En tyrkisk kantinesjef er fengslet for å ha fornærmet president Recep Tayyip Erdogan etter angivelig å ha nektet å ville servere te til presidenten.

Senol Burran er sjef for kantinen i den sekulære opposisjonsavisen Cumhurriyet. Mandag melder avisen at Buran var blitt pågrepet på julaften etter å ha sagt at han «ville ha nektet å servere presidenten te dersom han noensinne besøker kantinen».

Burrans advokat sier at hans klient, sint og irritert, kom med uttalelsen til tyrkisk politi da han var på vei til jobb men ble stanset fordi gatene i området var avsperret på grunn av at Erdogan skulle holde en tale i nærheten.

Tyrkisk rettsvesen har behandlet over 1.800 saker som gjelder fornærmelser mot presidenten, en forbrytelse som har en strafferamme på opp mot fire år.

Avisen Cumhurriyet er en av få aviser igjen i landet som fortsatt er sterkt kritisk til Erdogan og hans regjering. (NTB)