Keplerteleskopet har funnet 10 jord-lignende planeter: - Vi er ikke alene

(Dagbladet): Finnes det liv i universet? Er vi alene? Finnes det andre beboelige planeter, langt der ute?

Spørsmålet har vært et av de mest interessante siden mennesker begynte å feste blikket på opp på stjernehimmelen for å utforske stjerner og planeter langt, langt borte.

219 nye planeter

Og helt ferske oppdagelser gjør at NASA-forskere mener at vi trolig ikke er alene i universet.

Astronomer har nemlig nylig oppdaget 219 nye planeter bortenfor vårt solsystem. 10 av dem kan være omtrent like store og ha samme temperatur som jorda, skriver The Guardian.

De 10 planetene er av stein og i den såkalte «beboelige sonen», der flytende vann kan forekomme.

Forskere mener at vann er helt essensielt for at det skal kunne finnes liv.

- Et viktig spørsmål for oss er: «Er vi alene?» Kanskje Kepler i dag forsøker å si til oss, indirekte... At vi ikke er alene, sa forsker Mario Perez under en pressekonferanse tirsdag.

De siste funnene gjør at antall planter som kan være lik jorda er cirka 50. I løpet av fire år har forskere, ved hjelp av Kepler-teleskopet, funnet 2335 planeter. I tillegg har de funnet ytterligere 1699 himmellegemer som kan være planeter.

- Søket etter liv

Til sammen har astronomer en liste over 4034 himmellegemer de er over 90 prosent sikre på at går i bane rundt andre stjerner.

- Søket etter planeter er søket etter liv. Disse resultatene vil legge grunnlaget for framtidens søken etter liv, sier NASA-forsker Natalie Batlha til Washington Post.

Så kanskje er vi nærmere et svar på om vi er alene eller ikke, selv om vi nok fremdeles må slite med det som kalles Fermis paradoks, oppkalt etter den italienske fysikeren Enrico Fermi (1901 - 1954).

Paradokset, ifølge Fermi, ligger i at hvis utenomjordisk liv eksisterer, så burde «de» ha kontaktet oss allerede, gitt at vår sol er en forholdsvis ung stjerne i astronomisk målestokk.

Med tanke på de millioner av stjernene i Melkeveien, og universet forøvrig, så er det sannsynlig at en av disse stjernene har planeter, som har kunnet utvikle seg til å bli en avansert sivilisasjon.

Siden de også vil være mye eldre enn jorda kan de potensielt ligge langt foran oss teknologisk.

Fermis paradoks er dermed at det er mer sannsynlig at det finnes intelligent liv i universet enn at det ikke finnes, men det er så langt overhodet ikke noe bevis for at intelligent liv har oppstått på noe annet sted enn jorda.

«Dødsstjerne»

Kepler-teleskopet, som ble tatt i bruk for åtte år siden, har forøvrig gjort en rekke bemerkelsesverdige funn.

Ett av dem var oppdagelsen av en «dødsstjerne» som henleder tankene til Star Wars-universet.

Forskerne kunngjorde nemlig i 2015 at de hadde observert et objekt i bane rundt den hvite dvergen, og at denne gikk i en slags dødsspiral da den sakte men sikkert ble revet i stykker.

- Dette er noe ingen mennesker har sett før. Vi ser et solsystem bli ødelagt, sa Andrew Vanderburg ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics i Cambridge.

En hvit dverg er det siste stadiet i utviklingen til stjerner som er lik vår egen sol. Observasjonen til astronomene fortalte at objektet hadde en bane på snaue 840 000 kilometer fra den hvite dvergen, omtrent det samme som avstanden fra jorda til månen, og tilbake igjen.

Astronomene tror at objektet som sakte men sikkert destrueres en gang var en planet.

«Dødsstjernen» fant forskerne i stjernebildet Jomfruen.