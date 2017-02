Kevin holdt på å kjøre på gigantisk hamburger midt på E6: - Jeg var sikker på at jeg hallusinerte

(Dagbladet): Standup-komikeren og snapchat-humoristen Kevin Kildal, også kjent som Arnt Finèsse, fikk seg et realt sjokk natt til torsdag. Rett før Koatunellen mellom Røra og Verdal på E6 i Nord-Trøndelag fikk han øye på noe absurd som lå midt i veibanen, skriver Trønder-Avisa.

- Jeg hadde kjørt i rundt ti timer sørover fra Meløy, da jeg plutselig så at det var noe stort midt i veien. Jeg kjører forbi og ser at, ja ... det er en burger. Selvfølgelig. Hva annet skulle det være?

Synet var så spesielt at Kildal stoppet bilen og rygget for å dobbeltsjekke at han ikke var utsatt for et synsbedrag.

- Jeg lurte på om jeg måtte stoppe for å sove, for jeg var helt sikker på at jeg hallusinerte, sier han til Dagbladet.

- Vi er jo kjent for god takeaway

Det var ikke en 250 grams hamburger heller. Burgeren, som er laget i glassfiber, er over to meter høy og måler 2,6 meter i diameter. Politiet i Nord-Trøndelag forsto derfor også lite da de første meldingene kom inn om en flyvende hamburger på E6 i natt.

- De spekulerer i at den har blåst, men den kjøper ikke jeg. Det er nok pøbleri. Jeg tipper det er noen som har fjerna den fra burgersjappa som ligger like ved, sier Kildal.

Det kan kokken Otto Heimdal, ved Elgkroa på Røra, bekrefte. Han opplyser til TA at burgeren er stjålet fra taket på restuaranten.

- Da jeg kom på jobb i dag tidlig så jeg at vi manglet en burger, sier han lattermildt til Dagbladet, og legger til:

- Vi er kjent for god takeaway, og har hørt at burgerne våre er ettertraktede, men det får virkelig være måte på.

Hatet burgeren

Heimdal forteller at han opprinnelig hatet burgeren, som opprinnelig sto trygt plassert på gatekjøkkenet China Grill i Røra. Men da gatekjøkkenet skulle rives for en stund siden, tok Heimdal ansvar.

- Det ble opprettet en egen facebookgruppe for folk som ville bevare kjempeburgeren. Jeg sa at jeg kunne bruke den til den nye kroa, og brukte en del tid på å pusse den opp. Med tida har jeg også lært å bli veldig glad i den, sier Heimdal, som nå er lykkelig over at burgeren har kommet tilbake.

Men at noen i det hele tatt tok seg bryet med å fjerne den, forstår han lite av.

- Det er faktisk litt jobb. Den er med sine to meter Norges største burger. Hvem i all verden er det som tør å sette opp en slik. Hadde jeg sett i avisa at en konkurrent hadde fått en ny burger på taket, så hadde jeg jo tenkt mitt, fleiper han.

Kokken mener det er mer sannsynlig at det var noen som ønsket å gjøre et lite pek, men som glemte å stroppe fast burgeren på taket før de kjørte.

- Burgeren fikk noen riper, men det fikser jeg fort. Det er merkelig å tenke på hvor lykkelig jeg er nå, med tanke på at jeg hatet den for to år siden, sier han.

- En jævla glassfiberburger

Standup-komikeren Kevin Kildal innrømmer at han lenge har ventet på at riksmediene skulle fatte interesse for ham.

- Så er det typisk at det var en jævla glassfiberburger som tippa lasset, sier han.

Han benekter at han hadde noe som helst å gjøre med at burgeren fant veien fra Elgkroa grill til E6, noen få hundre meter unna.

- Jeg skulle ønske at jeg var så utspekulert. Det hadde i så fall vært tidenes PR-stunt, men det er det altså ikke.

Kildal reagerte som man jo gjør når man støter på en enorm hamburger midt på E6, med å ta bilder og video av synet.

- De bilene som kom i samme felt sto i fare for å kjøre rett i den, så jeg og en annen billist bestemte oss for å være gode medtrafikanter og tippet den ut i grøfta, forteller han.

- Ungdommen i meg flirte seg ihjel, men som voksen er jeg jo klar over at den utgjorde en trafikkfare der den lå.

«Ka e det som feila dokker?»

I videoen, som Kildal har delt med Dagbladet, utbryter han: «En massiv hamburger midt på veien. Ka e det som feila dokker?»

- Jeg trodde jeg hadde sett det meste, men dette livet kan jo overraske. Det tipper jeg operatørene ved politiets operasjonssentral også fikk merke, sier han.

Det kan operasjonsleder Johnny Olsen i Trøndelag politidistrikt bekrefte.

- Det er nok helt klart første gang vi har hørt om noe som dette. Det meste tyder på at noen bevisst har plukket reklameburgeren ned fra et gatekjøkken i nærheten. Så har den sannsynligvis ramlet av et kjøretøy, før den ble liggende på E6, sier han til Dagbladet.