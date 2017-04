Khan var kritisk til islam. Her blir han mishandlet til døde av medstudenter: - Norge burde reagere

(Dagbladet): Den pakistanske journaliststudenten Mashal Khan ble mishandlet til døde av en lynsjemobb utenfor et universitet i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen i Pakistan, skjærtorsdag.

Den brutale hendelsen har skapt stor oppsikt etter at flere videoer, som viser grov vold og mishandling av Mashan Khan, har blitt delt på sosiale medier.

Blasfemi

Noen timer før den unge journaliststudenten ble drept hadde universitetet offentliggjort en liste med navn på tre personer som de skulle «etterforske» for blasfemi.

Mashal Khan skal ha vært et av navnene på denne lista.

Blasfemi i Pakistan Blasfemilovene kriminaliserer negative, kritiske eller humoristiske ytringer mot Koranen eller profeten Muhammed. Straffen varier fra små bøter til livsstid i fengsel. Politiet krever ikke bevis for å registrere anklager om blasfemi. Ingen har offisielt blitt henrettet av staten for blasfemi. Flere titalls blasfemianklagede har likevel blitt myrdet av ekstremister før eller under rettsaken. Ofre som har blitt frikjent lever ofte i skjul, og får sjelden erstatning eller beskyttelse fra staten.

Blasfemi er et ekstremt sensitivt tema i Pakistan, der straffen varierer fra små bøter til livstid i fengsel.

- Å anklage noen for blasfemi er et billig våpen man kan bruke mot folk man ikke liker. Man trenger ikke bevis, man kan bare si at personen har begått blasfemi eller sagt noe negativt om profeten Muhammed eller Koranen. Det brukes ofte mot mennesker som tilhører religiøse minoriteter, sier Kristin Storaker, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen, til Dagbladet.

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet.

Det er usikkert nøyaktig hva slags «liberale» ytringer Khan postet på sine sosiale medier som førte til anklagen, men ifølge Reuters skal det ha vært en ny ytring som fikk medstudentene til å gå amok.

Tidligere har Khan blant annet skrevet følgende Facebook-statuser:

«Å uttrykke noe om religion i Pakistan som ikke går hånd i hånd med de tradisjonelle narrativene, er blasfemi! Slik er det ikke i en sivilisert verden, de kaller det forskjellige meninger og ytringsfrihet!»

«Hvis du er svart, hvit eller brun. Om du er homofil, lesbisk, transseksuell, eller introvert... De som behandler deg dårlig gjør det av redsel, eller fordi de har blitt lært opp til å frykte det faktum at du også er viktig. Om du er annerledes betyr det at du utgjør en forskjell. Så faen ta dem.»

Ble dratt ut av studenthybelen

Bilder av studenthybelen til Mashan Khan viser plakater av Karl Marx og Che Guevara hengende på de slitte veggene. På veggene stod det skriblete ordtak som: «Vær nysgjerrig, skrullete og gal». På Facebook omtalte han seg selv som «humanist».

Dagen før lynsjingen fant sted skal en opphetet debatt om religion ha funnet sted i korridoren utenfor rommet til Khan. Ifølge Reuters var det etter dette Khan ble anklaget for blasfemi av medstudentene, som brøt seg inn på rommet til Khan, dro ham ut og slo ham ihjel foran flere hundre personer.

De som stod nære Khan beskriver ham som en intellektuelt nysgjerrig student som var åpen om sin muslimske tilhørighet, men som stilte mange spørsmål.

En som var til stede under debatten, forteller at Khan skal ha spurt om Adam og Evas barn kunne gifte seg, noe som skal ha brakt opp temaet incest.

- Uansett hva han ville si, sa han det offentlig, men han forstod ikke omgivelsene han var i, skal en av 23-åringens lærere ha sagt ifølge Reuters.

Arrestasjoner og etterforskning

Ifølge politisjef Alam Shinwari regnes 20 personer som medskyldige i drapet og 15 personer er nå arrestert. Politiet etterforsker også to muslimske ledere i Khans hjemby. De skal ha forstyrret begravelsen og kommet med hat-ytringer mot den døde studentens familie.

De to lederne skal ha brukt moskeens høyttalere til å holde en såkalt «hat-tale». Dette hevder en politimann som ønsket å være anonym i frykt for å bli offer for ekstremister, skriver Reuters.

- Dessverre er dette et kjent fenomen. Det er også slik ekstremismen gror og sprer seg. Pakistan er et veldig religiøst samfunn, og folk stoler på lederen i moskeen sin. Lederne misbruker tilliten ved å oppfordre til hat mot mennesker med annerledes tro og tankesett, sier Storaker til Dagbladet.

I en pressemelding på lørdag sa statsministeren Nawaz Sharif at de som står bak angrepet vil bli brakt for retten:

- Nasjonen må stå sammen for å fordømme denne forbrytelsen og for å fremme toleranse og rettssikkerhet i samfunnet, sa Sharif.

- Det er nesten litt uvanlig at myndighetene faktisk griper inn så aktivt på den måten. Det er positivt, men tidligere har vi sett at verken myndigheter eller politi tilbyr mye beskyttelse eller hjelp til blasfemiofre, sier Storaker som tidligere i år besøkte blasfemiofre i Pakistan, legger Storaker til.

Flere av dem levde i skjul, i frykt for at mobben skulle komme etter dem og ta loven i egne hender.

- Norge burde reagere

Rådgiver i tankesmien Agenda, Sylo Taraku, ble så berørt av saken om Mashal Khan at han publiserte et lengre innlegg på sin facebookside. Nå spør han etter større engasjement for å vise avsky mot saker som denne:

- Jeg ble sterkt berørt av saken, ikke bare fordi den er så tragisk som den er, men at det kunne skje på et universitet. Slike saker bør få større internasjonal oppmerksomhet, nettopp fordi det er så viktig at slike stemmer slipper til, og ikke blir forfulgt, sier Taraku til Dagbladet og legger til:

- I sin utenrikspolitikk har Norge ønsket å sette situasjonen for menneskerettighetsforkjemperne på dagsorden internasjonalt, men da må den offisielle politikken følges opp med konkret handling. I slike tilfeller burde Norge reagere og etterlyse at pakistanske myndigheter gjør mer for å beskytte disse menneskene, og mer for å straffe de ansvarlige.

Pakistan skal opp til høring om menneskerettighetssituasjonen i FNs MR-råd i Genève 11. november. Utenriksminister Børge Brende kan fortelle til Dagbladet at Norge vil ta aktiv del i høringen, og komme med anbefalinger til hvordan Pakistan kan bedre menneskerettighetsssituasjonen i landet.

- Norge fordømmer drapet på Mashal Khan. Vi er bekymret for hvordan blasfemilovgivningen misbrukes i Pakistan, og for vold og drap som skjer i forbindelse med påstander om blasfemi. Senest under våre bilaterale samtaler med Pakistan 3. april, tok vi opp menneskerettighetssituasjonen, og spesielt situasjonen for religiøse minoriteter som ofte utsettes for blasfemianklager, sier Brende til Dagbladet.

Norge støtter den uavhengige menneskerettighetskommisjonen HRCP, som er den største MR-organisasjonen og en av de mest sentrale stemmene og forsvarere av menneskerettighetene i Pakistan.

- HRCP har fordømt drapet på Mashal Khan og krever at gjerningspersonene stilles til ansvar, hvilket Norge stiller seg bak, sier Brende til Dagbladet.