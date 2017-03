Kilder: Ingen beviser for Trumps Obama-anklager i regjeringens rapport

(Dagbladet): Rapporten som det amerikanske justisdepartementet fredag ga til to komiteer i Kongressen, beviser ikke at Barack Obama overvåket Donald J. Trump under fjorårets valgkamp. Det hevder ikke-navngitte representanter for amerikanske myndigheter, ifølge CNN.

Dersom opplysningene stemmer, har Trump fortsatt ikke lagt fram beviser for anklagene han framførte tidligere i mars.

Gjentok anklager

Dette til tross for at han henviste til disse også under gårsdagens møte med Angela Merkel.

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, sa Trump til den tyske forbundskansleren.

Kommentaren ble møtt med stillhet fra Merkel.

Obama benekter

Representanter for Barack Obama har tidligere benektet påstandene fra Trump. Kevin Lewis skrev følgende i en pressemelding:

- En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet.

- Som en del av den praksisen, beordret verken president Obama eller noen annet stabsmedlem i Det hvite hus overvåking av noen amerikansk borger. Å antyde noe annet, er rett og slett usant, hevder Lewis videre.

- «Avlytting» i anførselstegn

Da Sean Spicer, talsmann for Det hvite hus, ble utspurt om den påståtte overvåkingen, understreket han at Trump skrev avlytting med anførselstegn.

Han fastholdt imidlertid at presidentent hadde grunnlag for å skrive det han skrev.

- Presidenten var klar på Twitter, det var «avlytting» i anførselstegn. Det betyr mange ulike overvåkningsmetoder, sa Spicer, før han la til følgende:

- Nå kommer blant annet etterretningskomitéen til å se på dette, og legge fram en rapport. Men jeg tror at flere rapporteringer i mediene tyder på at flere typer overvåkning har funnet sted i løpet av valget i 2016, sa Spicer.

«Rasende» Trump

Trump har på sin side tidligere hevdet at påstandene vil bli bevist, ifølge Christopher Ruddy.

Redaktør for det konservative nettstedet NewsMax møtte presidenten under et helgeopphold i Florida kort etter at Trump framsatte anklagene.

Til Washington Post sa Ruddy at Trump fortalte ham følgende: «Dette vil bli etterforsket. Alt vil komme ut. Det vil bli bevist at jeg har rett».

- Han var rasende. Jeg har aldri sett ham så sint, uttalte Ruddy til avisa.