Kim-familien 99 prosent av nordkoreanerne ikke kjenner til: - Faren min ble drept

(Dagbladet): Kim Jong-ils eldstefødte sønn, Kim Jong-nam, ble trolig drept med verdens giftigste kjemiske våpen på en flyplass i Malaysia 13. februar i år.

Det tok ikke lang tid før spekulasjonene begynte å svirre: Ble han henrettet på ordre fra sin egen halvbror - lederen av den totalitære ettpartistaten?



Omlag tre uker etter dødsfallet ble en video av det som tilsynelatende skal være Kim Jong-nams sønn publisert på YouTube.

- Faren min ble drept

- Hei, mitt navn er Kim Han-sol. Jeg er fra Nord-Korea og en del av Kim-familien. Her er passet mitt, sier personen i videoen, og viser fram det som skal være et nordkoreansk pass.



- Faren min ble drept for noen dager siden. Akkurat nå er jeg med moren og søsteren min og vi er veldig takknemmelige for X (tre sekunder av lyden er sensurert journ. anm.), og vi håper at det blir bedre snart, avslutter han.

Videoen ble publisert av Cheollima Civil Defense, en gruppe flere medier har forsøkt å finne ut av hvem er, uten å ha lyktes.

På hjemmesiden stå det at gruppa ønsker å beskytte nordkoreanere som vil komme seg vekk eller dele informasjon. Den innledende teksten er signert «en høytstående tjenestemann fra Nord-Korea».

Ingen har bekreftet hvorvidt det faktisk er Kim Han-sol som opptrer i videoklippet.

Beskrev onkelen som diktator

Ifølge BBC ble Kim Han-sol født i Pyongyang i 1995. I 2000 ble han med da Kim Jong-nam reiste til Macau i Kina. Etter det har han studert både i Bosnia og i Frankrike.

I 2012 stilte Kim Han-sol opp på et over ti minutter langt intervju med finske YLE, der han blant annet henviste til onkelen Kim Jong-un som «diktator» og sa at han alltid hadde drømt om å reise tilbake for å gjøre ting bedre for befolkningen.

- Jeg besøker vanligvis Nord-Korea hver sommer, for å møte slektningene mine og holde kontakt med familien.

Videre fortalte han at han hadde en isolert oppvekst, mye på grunn av bestefarens rolle, hvor han måtte holde lav profil og ikke kunne ha mange venner.

Kim Han-sol sier at han aldri har truffet Kim Jong-il, og at det tok lang tid før han skjønte hvem farfaren var. Han vet heller ikke om Kim Jong-il visste at han eksisterte. Kim Han-sol skal heller aldri ha møtt Kim Jong-un.

Ikke kjent hvor han befinner seg

I 2013 ble han blant annet avfotografert av sørkoreanske journalister, utenfor universitetet han studerte ved i Frankrike, og Independent skriver at han trolig levde under politibeskyttelse.

Washington Post skriver at Kim Han-sol etter hvert spurte flere av vennene sine om de kunne hjelpe til med å beskytte privatlivet hans.

- Han-sol deaktiverte alle profilene sine på sosiale medier og spurte oss vennlig om vi kunne fjerne tagen av ham på alle bilder, slik at folk ikke skulle klare å finne ham på Facebook, skal en av hans tidligere venner ha uttalt.

I en artikkel publisert på nettsidene til The Korean Times i slutten av februar spurte journalisten «Hvor i verden er Kim Han-sol?».

- Jeg forstår det slik at han studerte i Frankrike, og han er ikke den eneste nordkoreaneren som har gjort det. Det finnes flere som har fått studentvisum i Europa, og det er stort sett dem med priviligert bakgrunn. Foreldre i det høyeste sjiktet i Nord-Korea sender barna til europeiske land. Dersom man snakker med priviligerte nordkoreanere som studerer i Europa, Russland eller Kina, forstår man at de kjenner verden på en annen måte enn nordkoreanere flest, og de vet at man trenger mer åpenhet. Flere ønsker også at hjemlandet skal gå i retning av et mer liberalt regime, sier Vladirmir Tikhonov, professor i Koreastuder ved Universitetet i Oslo, til Dagbladet.

- 99 prosent visste ikke om Kim Jong-nam

Tikhonov forteller at det første han ville gjort, dersom han var Kim Han-sol, var å få politibeskyttelse.

- Hvis faren kan drepes på en måte som dette, kan han også drepes slik, sier han, og legger til at man skal være forsiktige med å si at Kim Jong-nam faktisk ble drept av Nord-Korea, før man kan bevise det.

Hva gjelder Kim Han-sol som en potensiell trussel mot Nord-Korea, svarer Korea-eksperten følgende:

- Nordkoreanerne kan bli redde for, teoretisk sett, at han kan brukes av organisasjoner i Sør-Korea eller Europa til å danne en eksilregjering. Det kan bli en trussel. Men samtidig, 99 prosent av nordkoreanerne aner ikke at Kim Jong-nam eksisterte. De visste ikke at han levde. De eneste som visste om ham var de som fikk tilgang på internett, det vil si de som sitter i toppen av systemet eller de som kan dra til Kina.

Potensiel ressurs for Sør-Korea

Vladirmir Tikhonov sier at Kim Han-sol, rent hypotetisk, kan bli sett på som en enorm ressurs for regimet i Sør-Korea.

- Hvis han hypotetisk sett skulle bli tatt og lurt inn i Sør-Korea, vil det være et enormt pluss for et hvilket som helst sørkoreansk regime. Sør-Kora lager jo masse propaganda rettet mot Nord-Korea. Hvis han skulle bringes til Seoul og si det Seoul-regimet ønsker, er jo det et stort pluss rent propagandamessig. Du kan spørre hva som ville skjedd dersom barna til Putin kom til Washington og begynte å kritisere pappas politikk.

- Nå har jo Kim Han-sol allerede omtalt Kim Jong-un som en diktator. Hvilken betydning har det?

- Én ting er å si det på engelsk, en helt annen ting er dersom han hadde sagt det på koreansk i Seoul.

Hvem vil overta?

Etter Kim Jong-nams død, har Kim Jong-un to søstre og én bror igjen, som man vet om. Det er ikke offentlig kjent om de tre andre søsknene har barn, og hvilket kjønn de eventuelt skulle ha. Kim Jong-un skal selv ha en datter, selv om disse opplysningene heller ikke kan sies å være bekreftet.

Den som sannynligvis vil ta over for Kim Jong-un, dersom Kim-dynastiet slik vi kjenner det i dag lever videre, er sønnen til den nordkoreanske lederen. Hittil er det ikke kjent om en sønn eksisterer.

- Det er uansett mest sannsynlig at en slektning skal overta. Jeg kjenner ikke nok til arverekken til å vite hva som skulle skje, dersom Kim Jong-un ikke har eller får en sønn. Men spørsmålet vil uansett være hvorvidt Kim Sol-han kan fungere i et nordkoreansk samfunn, etter å ha bodd så mange år i utlandet, sier Tikhonov.