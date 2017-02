Kim Jong-un har sparket etterretningssjefen på grunn av maktmisbruk

(Dagbladet): Ifølge nyhetsbyrået Reuters har Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, sparket landets etterretningssjef Kim Won Hong.

Nyhetsbyrået skriver at årsaken skal være at Hong er tiltalt for korrupsjon, brudd på menneskerettighetene og maktmisbruk.

Opplysningene kommer fra Jeong Joon-hee, en talsmann ved departementet for gjenforening i Sør-Korea.

Straff uklart

Som følge av tiltalen skal Kim Won Hong ha blitt degradert fra general til major. Hva slags straff den tidligere etterretningssjefen får, er uklart ifølge Reuters.

Tidligere nestkommanderende ved Nord-Koreas ambassade i London, Thae Yong-ho, forteller til Reuters at han ikke er overrasket. Yong-ho valgte å bryte med jobben, og landet, i august i fjor.

- Jeg kan ikke bekrefte om dette stemmer eller ikke, men denne type maktkamp er veldig vanlig i nordkoreansk historie. Kim Jong-un har drept mange embetsmenn, og det har kommet mange klager fra eliten i Nord-Korea på grunn av dette. Hvis nedgraderingen av Kim Won Hong er sann, betyr det at den nordkoreanske eliten har fått en ny sprekk, sier Thae Yong-ho til Reuters.

Har henrettet flere tjenestemenn

Nyhetsbyrået skriver videre at det vanskelig å verifisere nyheter fra Nord-Korea. For eksempel går de sjelden ut med hvem de henretter. Den ene gangen du gjorde det, var da de henrettet Kim Jong-uns onkel Jang Song-thaek. Han ble tatt av dage for bl.a høyforræderi i 2013.

I august i fjor ble to høytstående nordkoreanske tjenestemenn henrettet med luftvernkanon, ifølge den sørkoreanske konservative avisa JoongAng Ilbo.

Ifølge avisa var de to omtalte henrettelsene en ny runde utrenskninger, som skal skremme folk i lederskapet etter at flere personer nær Kim har hoppet av til Vesten.

Feilaktige rapporter

Det er ikke alle saker fra Nord-Korea som viser seg å holde vann. Tidligere i år meldte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at stabssjefen i den nordkoreanske hæren, Ri Yong-gil, var henrettet. Noen måneder seinere var han imidlertid ført opp som medlem av sentralkomiteen i det nordkoreanske kommunistpartiet.

Det har vært stilt spørsmål ved hvorvidt det faktisk kan stemme at det nordkoreanske regimet henretter folk med kanoner, som er hevdet at de gjorde i august. Men i fjor rapporterte den amerikanske organisasjonen Committee for Human Rights in North Korea at påstandene trolig er sanne, og la fram satellittbilder som bevis.