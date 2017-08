Kim slår tilbake mot Trump. Truer med missilangrep mot amerikansk territorium

(Dagbladet): Nord-Koreas statlige nyhetskanal KCNA melder at landet planlegger et missilangrep mot stillehavsøya Guam, ifølge Sky News og nyhetsbyrået AFP.

En talsperson for det nordkoreanske militæret sier at planen kan settes i verk på flere måter og at den vil bli satt i praksis «hvert øyeblikk» så fort Kim Jong-un tar en beslutning.

Guam er et amerikansk territorium i det vestlige Stillehavet. USA har militærbase på øya.

Trusselen kommer kort tid etter at FNs sikkerhetsråd i helga innførte de strengeste sanksjonene mot landet hittil. Trusselen kommer også kort tid etter at USAs president, Donald Trump, sa at trusler «vil bli møtte med ild og vrede».

Utviklet stridshoder

Tirsdag skrev Washington Post at Nord-Korea har utviklet kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets raketter, ifølge USAs militære etterretningstjeneste (DIA).

I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle.

Det fikk USAs president til å reagere.

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før, sa Trump i etterkant av nyheten, ifølge CNBC News.

En analytiker som spesialiserer seg på Nord-Korea sier til Sky News at landet er «godt på vei» med å nå sine mål om at et atomvåpen kan treffe det amerikanske fastlandet.

- Det er rett å si at det er spørsmål om tid før de (Nord-Korea) treffer USA med en atommissil, sier kilden som ikke ønsker å bli navngitt til Sky News.

- Ikke nok erfaring

Likevel mener eksperter nyhetsbyrået AFP har snakket med, at Nord-Korea trenger ny teknologi for at atomtrusselen skal bli fullverdig.

- Jeg tror ikke Nord-Korea har nok erfaring med å teste missilene og de kjernefysiske våpnene til å kunne ha laget kjernefysiske stridshoder som er små, lette og robuste nok for en interkontinental ballistisk missil, sier Siegfried Hecker, ekspert på kjernefysiske våpen ved Stanford University, til AFP.

Hecker sier til nyhetsbyrået at Nord-Korea er lite forsynt av uran og plutonium, spesielt sistnevnte, som er foretrukket i interkontinentale ballistiske missiler. Eksperten mener at Nord-Korea har nok ressurser til å lage 20 til 25 atomvåpen.

Nye sanksjoner

USAs militære etterretningstjeneste mener derimot at diktaturstaten har opp til 60 atomvåpen på lager.

Det var lørdag FNs sikkerhetsråd vedtok nye sanksjoner mot Nord-Korea etter landets siste oppskytning av ballistiske missiler. Målet med sanksjonene er å kutte rundt en tredel av Nord-Koreas livsviktige handel med Kina, samt forby all ekspert av kull, jern, bly og fisk.

Det er beregnet at Nord-Korea som følge av de nye sanksjonene vil miste 1 milliard dollar årlig i eksportinntekter, eller nær 8 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredel av landets samlede, årlige eksportinntekter, skriver NTB.

Sanksjonene kan gå utover lokalbefolkningen i diktaturstaten. Ny sultkatastrofe truer landet allerede og de nye sanksjonene kan gjøre det enda vanskeligere for nordkoreanere.