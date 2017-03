Kina med «fredsforslag» til Nord-Korea, Sør-Korea og USA

(Dagbladet): USA svarte resolutt da Nord-Korea natt til mandag gjennomført en ny missiltest.

Allerede tirsdag begynte de å utplassere rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea. Det var allerede planer om å utplassere THAAD i sør, men amerikanerne innrømmet at mandagens missiltest framskyndet planene.

Fredsmegleren Kina

Og nå trer Kina inn i rollen som fredsmegler. Utenriksminister Wang Yi sammenligner spenningen mellom Nord-Korea og Sør-Korea og USA som «to aksellererende tog som kjører mot hverandre, og ingen av dem er villige til å stoppe», skriver nyhetsbyrået AP.

- Spørsmålet er: Er de to sidene egentlig klare for en kollisjon? Vår prioritet er å vise det rød lyset og slå på bremsene til begge togene, sier Wang.

Derfor foreslår Kina at Nord-Korea legger sitt atom- og missilprogram på is, mot at Sør-Korea og USA stopper sin felles militærøvelse.

En øvelse som Nord-Korea har omtalt som selve årsaken til at de gjennomførte missiltest nettopp mandag, en snau uke etter at den årlige felles militærøvelsen til USA og Sør-Korea startet.

- Dette kan hjelpe oss til å komme bort fra dette sikkerhetsdilemmaet og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier Wang,

THAAD-mostander

Kina har den siste måneden lagt ytterligere press på Nord-Korea for å få dem til å stanse sine missiloprogrammer. Forrige måned bestemte Kina seg for å ikke importere kull fra Nord-Korea resten av året.

Kina er også sterk motstander av rakettforsvarssystemet THAAD. De hevder at deres territorie er et mål for systemets radar, og har derfor protestert kraftig på at det blir utplassert i Sør-Korea.

Og det var trolig også Kina USA tenkte på da det tirsdag ble understreket at THAAD kun er et forsvarssystem og ikke en trussel mot andre land.

THAAD har «bare som mål å forsvare Sør-Korea fra missiler fra Nord-Korea», ifølger amerikanske styrker i Sør-Korea.

Onsdag fordømte også FNs sikkerhetsråd Nord-Koreas missiltest, og advarte om at de kunne komme til å komme med ytterligere «betydelige tiltak» mot Kim Jong-un og Nord-Korea.

De uttrykker også alvorlig bekymring for det de kaller Nord-Koreas «stadig destabiliserende atferd», som trosser FN-resolusjoner, skriver Reuters.