Kinas populære nettgründer: - Jeg elsker Norge. Dette er en historisk dag

BEIJING (Dagbladet): Den styrtrike og populære kinesiske gründeren bak den kinesiske teknologinettstedet Alibaba møtte i dag Norges statsminister Erna Solberg.

Etter møtet ble han spurt om hva han tror det betyr at forholdet mellom Norge og Kina nå normaliseres.

- Jeg mener det Norges regjering har gjort for å normalisere forbindelsene, er. fantastisk.

- For norske selskaper betyr dette at de får tilgang til et marked en kinesisk middelklasse på 300 millioner kinesere. Jeg kaller det et historisk dag. Jeg elsker Norge, har vært i Norge og jeg synes flere kinesere burde dra til Norge og forstå kulturen, sa han til norsk presse.

Roser likestilling

Før møtet talte han til deltakerne på den norsk-kinesiske næringslivslivskonferansen i Beijing. I sin tale til norske og kinesiske næringslivsledere roste Jack Ma norsk likestillingspolitikk og bedriftskultur.

- En ting jeg har tro på med Norge er at de har kvinnelig lederskap. Framtida tilhører kvinene. En av hemmelighetene bak Alibaba er at vi har 47 prosent kvinnelige ansatte og 33 prosent kvinnelige ledere, sier gründeren som er en gigant innen netthandel i Kina.

- Avslappa nordmenn

Erna Solberg og Ma sitter sammen i FNs spesialgruppe for bærekraftsmål, som blant annet har som mål å avskaffe ekstrem fattigdom i verden innen 2030.

Søndag besøker den norske statsministeren Alibabas hovedkvarter i byen Hangzhou sør for Shanghai.

- Norge er et av verdens rikeste land og også et av de mest avslappa. Nordmenn nyter livet. De bruker pengene på reiser i stedet for luksus, de er realistiske, de elsker natur og bruker pengene på riktig måte.

- Mennesker og naturen skal jobbe sammen. Dét burde vi importere fra Norge., sa han.