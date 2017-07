Kinesisk Audi-reklame vekker sterke reaksjoner: - Vi angrer sårt

(Dagbladet): Den ferskeste reklamen til bilgiganten Audi, fikk ikke akkurat den mottakelsen som de ansvarlige hadde håpet på.

Nå har Audi sett seg nødt til å trekke reklamefilmen tilbake, det melder CNN.

Sammenligner brud med bruktbil

Reklamen som slaktes i medier over hele verden, viser et ungt par som er i ferd med å gifte seg. Men før paret kan gifte seg kommer brudgommens mor for å inspisere bruden, og tilsynelatende sjekke om bruden er god nok for sønnen.

Brudgommens mor pirker på nesa til bruden og drar i ørene hennes, deretter åpner hun opp kjeven til bruden, og tar en grundig titt inn. Den eldre kvinnen ser ut til å være fornøyd med sønnens kommende kone, og gir en tommel opp.

Slutten av videoen viser en Audi som kjører gjennom et urbant landskap, og en stemme som sier:

«En viktig avgjørelse må bli tatt forsiktig»

Se hele reklamen i videoen øverst i saken.

Folket reagerer

De siste dagene har reklamen fått krass kritikk for å sammenligne bruden med en bruktbil. Reklamen avsluttes nemlig med nettsiden til Audi, der man kan kjøpe bruktbilene deres, samt en mannlig stemme som sier:

«Bare med en offisiell sertifisering kan du være trygg.»

På det kinesiske nettstedet Weibo, som fungerer som Kinas svar på Twitter, har reaksjonene strømmet på. Flere har kalt reklamen sexistisk, og noen har gått så langt som å oppfordre til boikott av bilmerket.

«Dette er uakseptabelt», skrev en bruker.

«Ekkelt», skrev en annen.

Hashtaggen #Audi second-hand car ad, hadde i går blitt vist mer enn 300,000 ganger.

Redaktør for et livsstilsmagasin i Shanghai, Guo Zimeng, reagerte kraftig på reklamen.

- Mange kvinner med makt i Kina er også potensielle kunder for Audi, er dette det budskapet Audi ønsker å sende ut til kundene sine?, sa hun til CNN.

Audi angrer på reklamen

I en pressemelding i dag skriver Audi at de «sårt angrer på TV-reklamen». Der beklager de og gjør rede for at reklamen som har gått på kinesiske TV-skjermer de siste dagene, har blitt trukket tilbake fra bilprodusenten.

- Oppfatningen som mange mennesker sitter igjen med etter å ha sett reklamen samsvarer ikke med verdiene til firmaet vårt, på noe som helst måte. De ansvarlige avdelingene har satt igang en intern gransking av saken, slik at vi skal unngå at en hendelse som dette vil oppstå i framtida, stod det.

Ifølge Michael Wilkes, som leder den kinesiske avdelingen til Audi, ble reklamen produsert av den kinesiske avdelingen for bruktbiler i Volkswagens Kina-avdeling.

Reklamer i hard motvind

Det er ikke første gangen en kinesisk reklame har vekket oppsikt.



I fjor lanserte det kinesiske selskapet Qiaobi en reklame for sitt vaskemiddel. Snutten viser en mann av afrikansk opprinnelse bli plassert i en vaskemaskin av en asiatisk dame. Når han kommer ut fra vaskemaskinen er han asiatisk og «vasket».

Flere internasjonale medier omtalte reklamen som tidenes mest rasistiske reklame, blant annet New York Times.

I 2017 har også en rekke andre reklamer fått krass kritikk. Deriblant Pepsis reklamefilm med Kendall Jenner (21) i hovedrollen.

Den utskjelte videoen viser en stor samling med unge mennesker som går i et demonstrasjonstog. Med knyttede never, marsjerer de gjennom gatene mens de holder oppe diverse plakater.

Jenner velger å droppe photoshooten hun egentlig holder på med, kaster av seg en blond parykk, tørker bort leppestiften, og blir med å marsjere i toget.

Pepsis reklamefilm ble spesielt kritisert for å skulle etterligne bevegelsen Black Lives Matter.

- Pepsi forsøkte å sende ut et globalt budskap om samhold, fred og forståelse. Vi har åpenbart bommet, og det unnskylder vi. Pepsi har blitt beskyldt for å være tonedøve i sitt forsøk på å kapitalisere på reelle demonstrasjoner og samfunnsbevegelser de ikke er en del av, sa de i en uttalelse den gang.

Pepsi-skandalen satte sine spor, og bare kort tid etter reklamen ble slaktet slapp ølmerket Heineken en reklame som flere hevdet at «klarte å gjøre det Pepsi prøvde på».

I Heinekens reklame, som fikk navnet «Worlds Apart», blir to mennesker med totalt ulike meninger plassert sammen, for å diskutere ulike samfunnsspørsmål, blant annet feminisme og klimaforandringer.

Reklamen ble også hyllet i internasjonale medier og på sosiale medier.

Have a seat, Pepsi. This is how you tackle social issues in an ad. #OpenYourWorld #Heineken https://t.co/iWha22YdBE — Mike Lee (@mikeleeonair) 28. april 2017