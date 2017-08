Kinesisk avis: Hvis USA vil styrte Kims Nord-Korea, vil Kina hindre dem

(Dagbladet): Konflikten mellom Nord-Korea og USA har tatt seg opp den siste tida, og mange stiller spørsmål ved hvordan Kina kommer til å stille seg, dersom det skulle eskalere ytterligere.

Den kinesiske engelskspråklige avisa Global Times, hovedorganet for det kinesiske kommunistiske parti, skriver om to ulike muligheter, dersom et av landene skulle ta militære grep.

Angriper Nord-Korea USA først, burde Kina til å holde seg nøytrale, hevder avisa.

Men dersom USA vil overkjøre det Nord-Koreanske regimet, kommer Kina til å stoppe dem.

- Hvis USA og Sør-Korea utfører restriksjoner og forsøker og prøve å styrte det nordkoreanske regimet, og endre det politiske mønsteret på den koreanske halvøya, vil Kina forhindre at de gjør det, skriver avisa.

Donald Trump har tidligere forsøkt å presse Kina til å ta stilling til den eskalerende Nord-Korea-konflikten.

Ordkrigen til nye høyder

Påstandene om de ulike scenarioene kommer i etterkant at av Trump igjen trappet opp retorikken sin overfor Nord-Korea torsdag.

Etter at Washington Post omtalte landets angivelig vellykkede produksjon av små stridshoder egnet til kjernefysisk krigføring, hadde Trump følgende å si:

- De vil bli møtt med en ild og en vrede som verden aldri har sett før.

Torsdag høyner presidenten trusselen og sier Nord-Koreanerne bør være «veldig nervøse».

- Dette landets befolkning bør ta det helt med ro, og jeg kan fortelle dere dette: Hvis Nord-Korea i det hele tatt tenker tanken om et angrep, mot noen vi elsker, representerer, er alliert med, eller selve USA, bør de være veldig, veldig nervøse, sa Trump.

Kjernefysiske stridshoder

Nord-Korea har startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter, ifølge USAs etterretningstjeneste.

Det var det som fikk den amerikanske presidenten til å rase.

Like etter denne kommentaren, sa en talsperson for det nordkoreanske militære at et angrep vil skje «hvert øyeblikk». Onsdag spesifiserte nordkoreanerne trusselen litt mer og sa at de vil angripe farvann 3 til 4 mil unna det amerikanske territoriet på Guam i midten av august.

Kinesiske myndigheter har gjentatte ganger understreket at de ønsker en diplomatisk løsning på den spente situasjonen på den koreanske halvøya.