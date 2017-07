Kinesisk destroyer på vei inn i Østersjøen: - Ikke siden Den kalde krigen har partene stått så tett opp til hverandre

(Dagbladet): Tidligere denne måneden omtalte Dagbladet hvordan Russland og Kina planla en felles militærøvelse i Østersjøen.

Den 30. juli står denne for tur, ifølge Ekstra Bladet.

Avisa skriver at tre kinesiske skip, deriblant en «gigantisk destroyer», befant seg i danske havområder tidligere i dag. Disse skal slutte seg til den russiske flåten ved Sankt Petersburg.

Opptrapping siden Krim

Øvelsen kommer etter fjorårets fellesøvelse i Sør-Kinahavet, og blir iscenesatt av den mellomstatlige organisasjonen Shanghaigruppen.

Julie Wilhelmsen, seniorforsker ved NUPI, setter arrangementet i sammenheng med en bekymringsverdig utvikling.

Dette i form av et øvelsesmønster der både Nato og Russland flytter militærstyrker nærmere motpartens grenser.

- Etter annekteringen av Krim i 2014, har det vært en opptrapping, og ikke siden Den kalde krigen har partene stått så tett opp til hverandre, sier Wilhelmsen til Dagbladet om situasjonen i Østersjøen.

Wilhelmsen viser til flere, sett med russiske og amerikanske øyne, kritiske episoder de siste årene. Mens Russland har testet grenser ved å sende ubåter inn i svensk farvann, har USA holdt øvelser tett opp til viktige Kaliningrad.

Der installerte Russland ifjor et rakettsystem - som et tilsvar til Natos missilforsvar i Europa.

- Det som er skummelt er at amerikanske og russiske baser beveger seg stadig nærmere hverandre, samtidig som andre aktører deltar i krigsøvelsene, mener Wilhelmsen, og trekker fram det amerikansk-norske samarbeidet på Værnes.

Kritiserte Norge

Det er ikke godt likt fra russisk hold.

Tilbake i juni skrev landets ambassade i Norge følgende om det amerikanske nærværet i Nord-Trøndelag:

- Dette er ikke i tråd med tradisjonen med godt naboskap, og det gjør Norge til en mindre forutsigbar partner. Det kan også øke spenningen og føre til en destabilisering av nordområdene.

Kald krig-logikk

NUPI-forskeren tror ikke at Russland egentlig frykter Norge.

Hun tror heller ikke at verken USA eller Russland har offensive intensjoner. Likevel betrakter hun situasjonen som lite gunstig.

Dette ettersom begge sider oppfatter den andre som aggressiv.

Advarer mot marerittscenario

Særlig de baltiske landene og Polen har vært pådrivere for å få amerikanske tropper nær grensa til Russland, og Wilhelmsen ser en logikk som ligner den som rådet under Den kalde krigen.

- Når den ene aktøren ser den andre som offensiv, og forklarer sine egen opprustning som defensiv, oppstår det en situasjon der man fort kan misforstå hverandre, sier NUPI-forskeren til Dagbladet.

Hun frykter at en tilfeldighet kan føre til at konflikten intensifiseres ytterligere.

- Hvis et amerikansk jagerfly markerer seg, og den som sitter i det russiske krigsskipet oppfatter det som et innkommende angrep, er det rasjonelt å skyte, sier Julie Wilhelmsen om et eventuelt krisescenario.

Ny spiller i Østersjøen

At Kina nå også viser sin tilstedeværelse i Østersjøen, beskriver forskeren som en del av en relativt ny utvikling.

Militært samarbeid de to stormaktene imellom er imidlertid ikke noe nytt.

- Russland og Kina har i økende grad fått et militært samarbeid, blant annet gjennom Shanghaigruppen (en mellomstatlig organisasjon), og på mange måter naturlig med tanke på geografi, sier Wilhelmsen, og legger til:

- Samarbeidet har også en ideologisk dimensjon. Begge land opponerer mot amerikansk intervensjonisme, noe man kan se på måten landene har stemt i FN angående militær intervensjon i Midtøsten.

Uenige om rakettforsvar

Ifølge Wilhelmsen har Kina i økende grad vært opptatt av å vise fram militær styrke den siste tiden. Dette samtidig som USA har styrket sin tilstedeværelse på landområdene til Kinas regionale naboland.

Blant disse er Sør-Korea.

Der planlegger amerikanerne å teste ut Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), et forsvarssystem mot mellomdistanseraketter.

Systemet er blitt kritisert av Kina. Landet hevder, ifølge Reuters, at den kraftige THAAD-radaren når langt inn på deres territorium.

- USAs bruk av systemet i Sør-Korea er en alvorlig trussel mot sikkerhetsinteressene til Kina, Russland og andre land i regionen, sa Kinas president Xi Jinping nylig, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

USA har på sin side benektet offensive intensjoner.