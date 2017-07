Kinesisk sykehus: Tilstanden er kritisk for nobelprisvinner Liu Xiaobo

(Dagbladet): Tilstanden til den kinesiske nobelprisvinneren Liu Xiaobo (61) er kritisk. Det opplyser universitetssykehuset i Shenyang, der han mottar behandling, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Sykehuset opplyser at familien er informert om at det kan bli aktuelt å overføre 61-åringen til akuttavdelingen, ifølge NTB.

Meldingen kommer bare dager etter at sykehuset opplyste at tilstanden hans var kraftig forverret. I en uttalelse lørdag opplyste sykehuset at kreftsyke Liu spiste dårlig og fikk stadig mer væske i kroppen.

Liu fikk lørdag besøk av en tysk og en amerikansk kreftspesialist, og ifølge familiemedlemmer som var til stede, bekreftet han overfor dem at han ønsker å få reise til utlandet for å få behandling, skriver NTB.

De to legene sa i en pressemelding etter besøket at sykehusene deres i Tyskland og USA har akseptert å behandle Liu, men at en evakuering bør skje så raskt som mulig.

Kinesiske myndigheter har imidlertid fastholdt at Liu er for svak til at det ville være forsvarlig å sende ham ut på en lang reise.

Stadig flere land og menneskerettighetsgrupper har de siste ukene rettet krav om at Xiaobo må frigis fra Kina, slik at han kan få behandling i Vesten. Statsminister Erna Solberg og regjeringen har på sin side ikke ønsket å støtte et slikt krav offentlig, noe som har blitt møtt med krass kritikk.

Dagbladet kommer tilbake med mer.

Liu Xiaobo * En av Kinas mest kjente dissidenter og demokratiforkjempere.

* Vinner av Nobels fredspris for 2010, en tildeling som Kina reagerte sterkt på. * Født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen.

* Litteraturviter og forfatter.

* Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling som universitetsprofessor.

* Har også flere ganger senere blitt pågrepet av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen.

* 25. desember 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politisk manifestet Charter 08, med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

* Kinesiske myndigheter lot verken Liu, hans kone Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta prisen.

* 26. juni ble det kjent at Liu har uhelbredelig leverkreft, og at han er prøveløslatt og lagt inn på sykehus for behandling.

* Fredag opplyser sykehuset at deler av behandlingen av Liu er stanset, fordi han ikke lenger tåler en av medisinene.

* Mandag sier sykehuset at tilstanden er kritisk.

Kilde: NTB