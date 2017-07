Kinesisk sykehus: Tilstanden til nobelprisvinner Liu Xiaobo er blitt verre

(Dagbladet): Ifølge NTB har tilstanden til Liu Xiaobo blitt verre. Årsaken skal være væskeansamling i mageregionen.

Lius familie er underrettet om utviklingen, opplyser sykehuset i Shenyang på sine nettsider torsdag.



Uhelbredelig kreft

Siden det ble kjent at Liu lider av uhelbredelig leverkreft, har EU vært «i tett kontakt med kinesiske myndigheter for mer informasjon og en mulig flytting av Liu til Europa for behandling».

Det er EUs utenrikssjef Federica Mogherini som har bedt Kina om å løslate fredsprisvinneren.

- I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag 30.juni.

I en uttalelse onsdag opplyste sykehuset at de har invitert kreftspesialister fra USA, Tyskland og andre land til å behandle fredsprisvinneren, men ytterligere informasjon om de utenlandske spesialistene er så langt ikke kjent.



Vil ikke svare på kritikken

Erna Solberg (H) har fått krass kritikk ettersom hun ikke har svart på om hun støtter EUs krav om frigivelse av kreftsyke Xiaobo.

Kritikken har kommet fra flere hold, blant annet fra Amnesty og flere politikere.

Tirsdag ville Solberg heller ikke kommentere kritikken mot regjeringen i saken om den kinesiske nobelprisvinneren.

- Menneskerettsspørsmål står ikke på dagsordenen på G20-møtet, men kan dukke opp når de andre temaene tas opp, kommenterte hun kort.

Den kinesiske demokratiforkjemperen ble dømt til elleve års fengsel i 2009, og året etter ble han tildelt Nobels fredspris. Regjeringen i Kina reagerte sterkt på tildelingen, og forholdet mellom Norge og Kina var dårlig i årene som fulgte.

Saken oppdateres.