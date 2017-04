Kirgisistan hevder kirgisisk selvmordsbomber sto bak angrepet i St. Petersburg

Kirgisiske myndigheter mener eksplosjonen på T-banen i St. Petersburg ble utløst av en kirgisisk selvmordsbomber.

Det melder AFP tirsdag. Det russiske nyhetsbyrået Interfax siterte mandag anonyme kilder som hevdet en 23 år gammel mann fra Sentral-Asia utløste en selvmordsbombe på T-banen.

Reuters skriver at en talsperson for Kirgisistans nasjonale sikkerhetskomité sier at de har fått en forespørsel fra russiske sikkerhetsmyndigheter om å identifisere den mistenkte.

Opplysningene er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Minst elleve mennesker ble drept i angrepet, mens tallet på skadde omtales som mellom 20 og 50, ifølge ulike medier.

(NTB)