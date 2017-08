Kjell-Tore tjente 54 mill. på boligsalg

(Finansavisen:) - Jo, det var i og for seg et rekordår, sier boligutvikler Kjell-Tore Skedsmo nøkternt til Finansavisen.

Gjennom Grefsen Eiendom driver Skedsmo boligutvikling i Romerike-kommunene Lørenskog og Ullens-aker i Akershus. Byen Jessheim er en del av Ullensaker kommune.

Skedsmo er største eier i Grefsen Eiendom gjennom Grefsen Holding. Han sitter på 62,5 prosent av aksjene, mens hans tre barn Anders, Kåre og Anita eier resten med en tredjedel hver.

Og eiendomsfamilien kan vise til rekordresultat for 2016. Driftsinntektene hoppet opp 36 prosent, til rett over 205 millioner kroner.

På bunnlinjen satt de ifølge avisen igjen med et resultat før skatt på 54 millioner kroner, opp fra 31 millioner året før. I løpet av 2015 og 2016 har Skedsmo-familien med andre ord tjent 85 millioner kroner før skatt.

Sammenligner man med foregående år er resultatet tredoblet fra 2014, da det endte på 18 millioner kroner.

- Vi hadde et større prosjekt som ble inntektsført i fjor, i tillegg solgte vi 12–15 utleieboliger. Det var et bra marked, er Skedsmos oppsummering av fjoråret.

Bygger først

Selskapets opprinnelse er tilbake på 90-tallet. Da holdt de til i kontorer i Sandakerveien i Oslo, og det er slik navnet Grefsen Eiendom ble valgt.

«Jeg valgte Grefsen Eiendom fordi kontoret lå der det lå, og fordi det er et nøytralt navn, som man ikke forbinder med navnet til eiere», har Skedsmo tidligere uttalt til Finansavisen.

I utgangspunktet er Skedsmos forretningsoppskrift å bygge først og så selge, i motsetning til mange andre utbyggere.

- Men nå har vi begynt å selge noe i forkant fordi det er såpass mange som tar kontakt underveis og er interessert.

Grefsen Eiendom hadde ifølge avisen ved utgangen av 2016 egenkapital på rett over 100 millioner kroner og langsiktig gjeld på 60 millioner.

Det ble tatt ut et utbytte på fem millioner kroner fra eierselskapet Grefsen Holding i fjor.

- Det er fordelt på alle eierne og går til å betale formuesskatt og litt sånt, sier Skedsmo.

- Vil flate ut

Som i Oslo har boligprisene på Romerike også falt gjennom mai, juni og juli. I Oslo har også nyboligsalget bremset kraftig, blant annet påvirket av det særskilte kravet for hovedstaden, med krav til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig.

- Er du bekymret for at det kan bli et langvarig prisfall?

- Jeg tror ikke det blir noe bratt prisfall. Det er mye boliger til salgs, det ser vi også i Ullensaker, så det bremser prisene, men jeg tror det vil flate ut.

- Merker dere noen effekt av endringene i boligmarkedet?

- Vi har egentlig ikke merket det, salget går som før. Det er stor etterspørsel etter eneboliger og rekkehus, så det selger vi unna uten engang å måtte annonsere, forteller Skedsmo til Finansavisen.

Andre økonominyheter:

Meglerhus jekker opp

Opticom-gründerens nye kjempeprosjekt