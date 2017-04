«Kjemisk angrep» i Syria skaper internasjonalt raseri

I går tidlig startet Twitter-meldingene: Bilder og videoer av barn og voksne som ligger nærmest paralysert på bakken. «Kjemisk angrep», ropes det fra Syria.

De fortviler. Vet at de har bedt verden straffe og stoppe Assad-regimet etter at det ble påvist at de brukte internasjonale forbudte kjemiske våpen i Ghouta, like utenfor Damaskus i 2013. Ikke noe ble gjort da.

20 barn drept

#BREAKING 20 children among 72 dead in suspected Syria chemical attack: new toll — AFP news agency (@AFP) April 5, 2017

En hel verden har latt seg sjokkere over bildene og videoene som strømmer ut fra den opprørskontrollerte Idlib-provinsen. Over 70 personer meldes drept, inkludert 20 barn. Mer enn 500 personer er skadd.

I dag skal FNs sikkerhetsråd holde krisesamtaler etter påstandene om at et kjemisk angrep fant sted i den syriske Khan Sheikhoun, sør for Idlib i går.

Donald Trump's response to Syria gas attack: blame Obama https://t.co/2o7sFyEMU5 — The Guardian (@guardian) April 5, 2017

Skylder på hverandre

Talspersoner for Bashar al-Assad og hans regime benekter at de står bak det mulig kjemiske angrepet. Russlands forsvarsdepartement sier at et syrisk flyangrep angrep en opprørskontrollert bygning, og at opprørerne hadde kjemiske våpen lagret der.

Russernes informasjon synes å stemme med hva syriske militærkilder sa i går: At det hadde vært en eksplosjon i hva de kalte en kjemisk våpenfabrikk som ble drevet av opprørerne, i Khan Sheikhoun, ifølge BBC.

Opposisjonsgruppa Syrian National Coalition sier at en gass som ligner veldig på sarin har blitt brukt i angrepet, og skylder på den syriske regjeringen, ifølge Al Jazeera.

FN vil nå etterforske hva som har skjedd, og se om krigsforbrytelser har blitt utført. FNs Syria-sjefmegler, Staffan de Mistura, sier at det «forferdelige» angrepet hadde kommet fra lufta. FNs generalsekretær, Antonio Guterres er «voldsomt sjokkert» av angrepet, ifølge hans talsmann, men at ingen foreløpig «uavhengig er i stand til å verifisere» rapportene om bruk av kjemiske våpen.

Det er bare russerne, syrerne og amerikanerne som har flystyrker til å bombe Syria.

Spasmer og skum

Legene i Idlib forteller at folk kastet opp, hadde skum i munnen, besvimte og hadde spasmer, som er typiske tegn på at at et kjemisk angrep kan ha funnet sted. I tillegg hadde pupillene en spesiell form og folks hjerterytme var ekstrem langsom, som kan tyde på saringass kan være brukt.

- Gassen gjorde at vi ikke klarte å reise oss opp. Jeg var svimmel og kvalm. Jeg var kortpustet og klarte nesten ikke å puste, sier Veda Ajej, en av pasientene som var fraktet til Tyrkia for behandling, til Al Jazeera.

Lokale helsearbeidere sier at de frykter at så mange som hundre personer kan bli drept.