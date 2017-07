Kjempediamant for stor til å selges

Eksperter mener det canadiske selskapet Lucara Diamond Corp, som eier diamanten, er nødt til å dele opp og slipe steinen dersom de skal få solgt den. Det er ikke aktuelt, sier eierne.

– Det er andre gangen i menneskets historie at man finner en stein på over 1.000 karat. Hvorfor skal man slipe den? Den uslepne steinen har enormt potensial, sier William Lamb, konsernsjef for Lucara.

Budene fra potensielle kjøpere stanset på 61 millioner amerikanske dollar, men eierne har satt minsteprisen til 70 millioner dollar.

Steinen, som har fått navnet «Lesedi La Rona», er på 1.100 karat og ble funnet i november 2015 i Karowa-gruva i Botswana.

Diamanten, som er rundt 2,5 millioner år gammel, har ført til at Lucara-aksjen har falt med 30 prosent siden utgangen av 2016. Steinen ble lagt ut for salg i februar i fjor.

– Men før kjempediamanten dukket opp, hadde ingen hørt om Lucara. Nå er det et av verdens mest kjente selskap, sier diamantekspert Paul Zimnisky.

(NTB)