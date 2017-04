(Dagbladet): Kampene om Iraks nest største by Mosul har nådd et kritisk punkt. Storbyen ble erobret av IS i 2014, og terrororganisasjonen har holdt byen i et jerngrep siden.

- Det er ubeskrivelig. Vi hadde ikke ordentlige netter eller dager. Ikke mat eller vann. Vi døde av skrekk, sier en mann fra den frigjorte delen av Mosul til Al Jazeera.

Et halvt års offensiv

Offensiven for å ta tilbake Mosul fra IS startet i oktober i fjor. Den USA-ledede koalisjonen, som bl.a. omfatter irakiske regjeringsstyrker og kurdiske militser i tillegg til en rekke vestlige og arabiske land, klarte å ta Øst-Mosul i januar, men har slitt med å ta byens vestlige del.

Nå kjempes det om bydelen kvartal for kvartal, hus for hus. Kampene foregår nå bare noen hundre meter fra al-Nuri-moskeen, der IS' leder Abu Bakr al-Bagdhadi i 2014 proklamerte «kalifatet» i Irak og Syria.

Baghdadi og andre IS-toppledere skal ha dratt fra byen, men irakiske myndigheter anslår at 2000 krigere fremdeles holder ut. De tyr til geriljataktikk med snikskytter-, bilbombe- og selvmordsangrep. Samtidig kommer påstander om at de bruker sivilbefolkningen som menneskelige skjold.

- Har ikke nok ressurser

Imens vokser den humanitære tragedien. Minst 355 000 innbyggere har flyktet fra kamphandlingene, men omtrent 400 000 befinner seg fremdeles i den tettbefolkede gamlebyen - midt i kampsonen.

FNs generalsekretær António Guterres besøkte fredag flyktningleiren Hasan Sham, 3 mil øst for Mosul. Han benyttet anledningen til å be om mer internasjonal humanitær hjelp.

- Vi har ikke de nødvendige ressursene for å hjelpe disse menneskene, og vi har ikke den nødvendige internasjonale solidariteten, sa Guterres ifølge Reuters.

Mus og insekter

FN og irakiske myndigheter bygger stadig nye leirer, men klarer ikke å ta unna den stadige strømmen av nye flyktninger. I mange tilfeller må to familier dele telt. Guterres fikk høre folk klage over dårlig drikkevann og muse- og insektplager.

- Det ville vært mer nådefullt om vi døde i i bombardementet, sier Saqr Younis, som har vært flyktning siden 2014.

Samtidig vokser harmen over de sivile tapene. USA har innrømmet at kolalisjonens fly sto bak et angrep 17. mars som ifølge Amnesty International kostet opptil 150 sivile livet. Det anslås at flere hundre har omkommet i slike angrep de siste månedene.

- Irakiske myndigheter rådet gjentatte ganger sivile til å bli i sine hjem i stedet for å flykte. Koalisjonen burde visst at disse angrepene sannsynligvis ville resultere i et stort antall sivile tap, skriver Amnesty.

Mosul Mosul ligger i den oljerike Nineveh-provinsen nord i Irak og var før krigen landets nest største by.

Kontrollert av IS siden juni 2014.

Irakiske og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober 2016. Offensiven omfatter rundt 100 000 regjeringssoldater og militssoldater med luftstøtte fra kampfly fra USA og andre vestlige land.

24. januar hevdet irakiske myndigheter at deres styrker hadde frigjort den østlige delen av Mosul fra IS.

19. februar 2017 kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv for å innta de vestlige bydelene, som fortsatt var kontrollert av IS.

23. februar gikk regjeringsstyrkene inn i den vestlige delen av Mosul for første gang under offensiven, og 12. mars hevdet de å ha tatt kontroll over halvparten av Vest-Mosul.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har 180 000 mennesker flyktet fra Vest-Mosul, men anslagsvis 600 000 oppholder seg fortsatt i Vest-Mosul.

Rundt 400 000 av disse befinner seg inne i gamlebyen, og IS truer med å drepe dem som flykter. (NTB)