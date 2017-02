Kjemper om å bli kriminalsjef

Etter at politikerne vedtok politireformen, og norsk politi ble omorganisert til 12 politidistrikt, skal nye mektige kriminalsjefer ansettes i hvert distrikt.

I Norges største politidistrikt, Oslo (tidligere Oslo og Asker og Bærum) skal politimester Hans Sverre Sjøvold ansette en kriminalsjef som får ansvaret for bekjempelse av organisert kriminalitet, vold, vinning og seksuallovbrudd

Vedkommende som får stillingen vil bli sjef for bekjempelse av all tung kriminalitet i Oslo-området.

Tre favoritter

Ni søkere har meldt seg til den politiattraktive jobben,

Overfor Dagbladet blir tre av søkerne framhevet som favoritter. Assisterende stabssjef Einar Aas (57) som de siste åra har vært sjef for seksjonen for organisert kriminalitet. Curt A. Lier (53) president i Norges Juristforbund har bakgrunn fra politiet, og var i flere år seksjonssjef ved Oslo politidistrikt.

Den tredje som nevnes blant favorittene er Grete Lien Metlid (51). Hun er i dag sjef for seksjonen for vold og seksuallovbrudd, og har et meget godt omdømme i politiet.

Sterke søkere

Selv om Aas, Lier og Metlid blir framhevet som favoritter, blir det overfor Dagbladet understreket at de andre kjente navnene på søkerlista er sterke og godt kvalifiserte.

På søkerlista står også politiinspektør og sjef ved Sentrum politistasjon Tore Soldal (59), konstituert visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli (56), seksjonssjef I Oslo-politiet Audun Kristiansen (60), avdelingsleder og politiinspektør i Politidirektoratet Hege Naustdal (46), samt avsnittssjef og politioverbetjent Tor Svene Paulsen (52).

En mannlig søker er unntatt offentlighet.

Sjøvold bestemmer

Selv om det er ansettelsesrådet i Oslo politidistrikt som formelt ansetter, er det ventet at politimester Hans Sverre Sjøvolds innstilling er det som avgjør hvem som blir hovedstadens nye spydspiss i kampen mot kriminalitet.

Spørsmålet er hvem av søkerne politimester Sjøvold foretrekker, til det som blir en av de mektigste og viktigste jobbene i bekjempelse av kriminalitet i Norge.