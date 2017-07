Kjendisreven Ayla er savnet: - Jeg begynner jo å miste litt håpet

(Dagbladet): Reven Ayla har blitt svært populær på Instagram og YouTube etter at matmor Silje Elin Matnisdal kjøpte den av en pelsfarm i fjor.

- Kravlet i skråninger

Da var Ayla fire uker gammel. Nå er Ayla 12 måneder, men nylig forsvant Matnisdals trofaste turkamerat under en tur i Bjødnalia 22. juni.

- Det er tett skog og kronglete terreng i skogsområdet. Det er litt svingete der, og jeg mistet henne av syne i to sekunder, og det var nok, forteller Matnisdal til Dagbladet.

Etter at Ayla forsvant har både hun og en hel gjeng turfolk trålet område for å se om de kan finne den populære reven.

- Vi har gått hele skogen opp og ned og kravlet i skråninger det sikkert aldri har vært mennesker før, sier Matnisdal.

Men så langt har ingen sett snurten av Ayla.

- Hun hadde på seg en rosa line, men det er ikke spor av verken henne eller lina, sier Matnisdal.

På toppen av det hele startet revejakta i går. Det bekymrer Matnisdal.

- Hun er jo veldig lik den norske rødreven. Sånn i farten kan det nok være vanskelig å se forskjell. Jeg håper jo sånn sett at hun går i en felle, sånn at folk kan se nærmere på henne og se at hun har halsbånd på seg, sier Matnisdal.

Dusør

Nå er det også utlovet en dusør på 5000 kroner til den som finner Ayla. Det er Jæren forlag som stiller med pengene.

- Det kommer en bok om Ayla i år, og da hun forsvant så stemte ikke slutten av boka. De håper vel på å få en happy ending, sier Matnisdal.

Hun beskriver forholdet hun har til reven som «litt mer spesielt enn å ha en hund».

- Det er jo uvanlig å knytte så sterke bånd med et vilt dyr. Jeg har brukt mye tid på det. Og da er det jo veldig surt at hun forsvant når vi skulle gå litt lengre turer, sier Matnisdal.

Flere lokale medier har omtalt saken, og det har ført til at Matnisdal har fått mange tips fra folk som har sett rev. Men så langt har det ikke ført til noe.

- Jeg begynner jo å miste litt håpet med tanke på om hun er i live. Men så lenge jeg ikke har noe å gå på så kan jeg jo ikke det heller, sier Matnisdal, som enn så lenge håper og tror at hun får se sin faste turkamerat igjen.

- Jeg har jo blitt glad i reven, sier hun.