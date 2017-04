- Kjenner ham som en vanlig arbeider, ingen religiøs fanatiker. Han festet og drakk

STOCKHOLM / OSLO (Dagbladet): Svenske Dagens Nyheter har snakket med en kvinne som bor på adressen den terrorsiktede mannen har oppgitt som sin egen, i Hjulsta, sør for Stockholm.

Hun hevder overfor avisa at hun har latt mannen, en 39 år gammel mann fra Usbekistan, «låne» adressen hennes de siste åra, og få tilsendt posten sin dit.

Avhørt

Etter å ha kapret en lastebil, kjørt inn i folkemengden i Drottninggatan i Stockholm sentrum og kjørt inn i et Åhlens-varehus, stakk den mistenkte gjerningsmannen av og gjemte seg blant pendlere på T-bane og tog.

Mens mannen noen timer seinere ble pågrepet 40 kilometer unna, ble kvinnen og et annet familiemedlem på adressen i går kveld avhørt av politiet.

Dagbladet er på stedet, men kvinnen ønsker ikke å snakke med flere journalister.

- Han ville bare tjene penger, det var derfor han oppholdt seg i Sverige og jobbet som bygningsarbeider. Kona og barna bor i utlandet, sa kvinnen lørdag morgen til den svenske avisa.

En nabo av kvinnen møter Dagbladet. Han er også under oppfatningen at mannen hadde adressen sin her, men ikke selv oppholdt seg i leiligheten.

15-20 biler

Mannen, som ikke ønsker navn og bilde i avisa, forteller at innsatsstyrken var på plass i nabolaget i natt.

- 15-20 biler, fullt bevæpnet. Moren og den eldste sønnen ble tatt med til vitneavhør, men de er ikke arrestert, de er ute nå, sier han til Dagbladet.

- De har fått et ille stempel på seg nå. Jeg tror ikke denne familien visste noe om dette angrepet, sier mannen.

En annen nabo sier til Dagbladet at han har sett 39-åringen i området.

På en pressekonferanse lørdag i 14-tida sa rikspolitisjef Dan Eliasson at politiet har fått forsterket mistanken om at de har pågrepet riktig person.

- Helt ubegripelig

- Nå jobber vi med å kartlegge hvor han har vært, hvem han har vært med og hvem han er venner med. Vi er fortsatt i startfasen av etterforskningen.

Mannen er siktet for å utført terror gjennom drap.

- Han var kjent for politiet, men for mindre forhold, sier Eliasson.

Kvinnen i leiligheten sier hun ikke kan forstå at 39-åringen mistenkes for å ha noe med angrepet i Drottninggatan å gjøre.

- Jeg forstår ikke hvordan noen kan ønske å drepe mennesker. Det er forferdelig. At denne personen kan stå bak... Det er helt ubegripelig. Jeg har aldri sett tegn til at han skulle være ekstremist eller bry seg om religion. Tvert om, han festet og drakk som mange andre usbekere i Sverige, sier hun.

«Bedt om å hjelpe»

Kvinnen hevder hun «lånte bort» adressen sin fordi hun for noen år siden ble kontaktet av en felles venn med spørsmål om å hjelpe.

- Vi er usbekere og hjelper hverandre. Mannen spurte om det var OK at en venn av ham fikk tilsendt posten sin hjem til meg, og det sa jeg ja til, hevder hun.

Fire personer ble drept i hendelsen og 15 ble skadd. Seks personer er skrevet ut av sykehuset lørdag, mens ni personer fortsatt er skadd.

Live-published photos and videos via Shootitlive