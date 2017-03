Kjent kritiker bråsnur: - Trump ble president i det øyeblikket. Han kan bli sittende i åtte år

(Dagbladet): CNNs politiske kommentator, Van Jones, har gitt Donald Trump krass kritikk helt siden valgkampen startet. Men etter presidentens første tale til Kongressen natt til onsdag, bråsnudde kommentatoren totalt.

Van Jones ble emosjonelt berørt og lot seg særlig imponere av delen av talen som hedret den tidligere marinesoldaten, Ryan Owens, som døde under et oppdrag i Yemen.

Se Owens enke bryte ut i tårer da Trump hedret hennes døde mann i videoen, og hør Van Jones kommentere talen «som gjorde Trump til president» i videoen.

I talen var Trump innom flere politiske områder, som immigrasjon, økonomi, helseforsikring og USAs forhold til NATO.

- Han ble president av USA i det øyeblikket

Da Jones gjestet CNN, startet han med å si noe som stemte mer overens med den politiske kommentatorens tidligere utspill:

- Det er mange mennesker som har mange grunner til å være frustrerte over - og frykte Trump.

Deretter tok Jones annen retning enn hva han har gjort når han tidligere har kommentert Donald Trump, han snakket om øyeblikket da President Trump hedret den tidligere marinesoldaten og enka som befant seg i salen:

- Men det var et av de mest ekstraordinære øyeblikkene vi noen gang har sett i amerikansk politikk, punktum. Og for de menneskene som har håpet at han en gang skulle bli én som ønsket å «forene», som har håpet at han ville finne en måte å bli «presidential» på, de bør være tilfreds over dette øyeblikket, sa han hos CNN.

Van Jones sa videre at hvis Trump fortsetter i dette sporet, blir han sittende i åtte år - altså at han blir gjenvalgt om fire år.

Brøt ut i tårer

Det meste av det Trump sa fikk lunken mottagelse fra Kongressens demokrater, som stort sett satt nede stille på plassene sine, mens de republikanske representantene ivrig reiste seg for å klappe.

Men det endret seg da Trump vendte fokus mot William «Ryan» Owens, Navy Seal-soldaten som ble drept under et raid i Jemen i januar, et raid som Trump selv godkjente.

- Utfordringene vi står overfor som nasjon er store. Men vårt folk er enda større. Og ingen er større og modigere enn de som kjemper for Amerika i uniform, sa Trump, før han vendte seg mot balkongen.

Der, på balkogen til Ivanka Trump, var den avdøde soldatens kone, Carryn Owens. Hun gråt mens Trump roste mannens innsats for USA, og det ble det mest minneverdige øyeblikket i talen, og garantert en av de tingene folk som så talen husker best.

- Ryan døde som han levde. En kriger og en helt, som kjempet mot terrorisme og for å gjøre landet vårt sikkert, sa Trump.

- Ryans arv er etset inn i evigheten. Ryan ga sitt liv for sine venner, sitt land og for frihet. Vi vil aldri glemme ham

Rekordlang applaus

Etter talen som tydelig rørte mange av dem som befant seg i salen reiste både demokrater og republikanske Kongress-representanter seg, i en applaus som varte i flere minutter.

Se øyeblikket i videoen øverst i saken

Da applausen var i ferd med å avta la Trump til at Carryns avdøde mann nok ville blitt «veldig glad, fordi jeg tror han nettopp slo en ny rekord», en referanse til den lange applausen.

William Owens far har ikke ønsket å møte Trump og har kalt raidet et «idiotisk oppdrag» og har bedt om at det blir etterforsket.

- Ikke gjem deg bak min sønns død for å forhindre en etterforskning, har faren sagt til Miami Herald.

Trump sa også i talen at raidet, som har blitt sterkt kritisert, ga dem verdifull etterretning.