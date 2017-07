Kjos-barna deler inntil én milliard

(Finansavisen): Gjennom selskapene Green 91, KM Aviatrix Invest og GKB Invest, som er heleide av henholdsvis Lars Ola Kjos, Anna Helene Kjos-Mathisen og Guri Helene Kjos Brecke, har generasjonen under far Bjørn Kjos betydelige aksjeandeler i Bank Norwegian, skriver Finansavisen.

Ved utgangen av 2016 eide de tre snaut 3,8 millioner aksjer hver, noe som svarte til en markedsverdi rundt 280 millioner hver ved årsskiftet, og rundt 310 millioner med dagens kurs. Aksjene tilsvarer en eierandel på om lag 2 prosent for hver av dem, ifølge Finansavisen.

Fisjonerte Laguan

De tre barna til Bjørn Kjos har hatt ulike stillinger både innenfor og utenfor Norwegian-systemet. Mens Lars Ola skal ha kommet opp med ideen til Bank Norwegian, har Anna Helene jobbet som pilot i flyselskapet. Guri Helene har på sin side vært partneransvarlig for næringsliv i UNICEF, som har hatt diverse veldedighetssamarbeid med Norwegian.

De tre søsknene ble eiere av aksjer i Bank Norwegian gjennom selskapet Laguan, og hadde i utgangspunktet i underkant av 11,4 millioner aksjer i Bank Norwegian. Disse aksjene ble gjennom en fisjon 11. november altså delt broderlig mellom de tre.

978 mill.

I aksjonærregisteret framkommer det at de tre tilsynelatende i dag sitter på aksjer verdt til sammen 978 millioner kroner, der søstrene i familien eier aksjer for 229,5 millioner hver, mens Lars Ola Kjos står oppført med aksjeverdier for 519 millioner, ifølge Finansavisen.

