Lørdag kveld ankom et Boeing 737-800 fra Miami til Oslo Lufthavn.

Ifølge det danske nettstedet check-in.dk er det ikke et hvilket som helst fly, men den amerikanske presidentkandidaten Hillary Clintons valgkampfly, som leies inn fra flyselskapet Xtra Airways.

Takk for sist

«Xtra Airways skal fly for oss i august med mulighet for forlengelse. De vil operere med en Boeing 737-800, som er samme flytype som vi selv benytter på europeiske flygninger», sier Norwegians danske informasjonssjef Daniel Kirchhoff til nettstedet, som opplyser at flygningene for Norwegian begynner 1. august.

For Norwegian og konsernsjef Bjørn Kjos gir innleien en anledning til å si takk for sist til den tidligere amerikanske presidentkandidaten, som i november i fjor tapte valget for Donald Trump.

- Hillary Clinton ber Obama-administrasjonen om ikke å gå videre med endelig godkjenning av Norwegian Air Internationals søknad, sa «Hillary for America»-kampanjens Nikki Budzinski i en pressemelding i mai i fjor.

Til tross for Clintons henstilling, fikk Norwegians irske datterselskap Norwegian Air International i desember i fjor sin omstridte flytillatelse.

- Er dette et takk for sist, spør Dagbladet Norwegians kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen.

- Vi synes det er et artig sammentreff, men for oss handler det om at vi trenger fly og mannskaper for å sikre at passasjerene kommer seg fram. Det viktigste er at de vi leier inn fra tilfredsstiller sikkerhetskravene, sier Sandaker-Nielsen.

Han sier at det var ukjent for Norwegian at flyet hadde vært brukt av Hillary Clinton inntil check-in.dk fortalte det.

Flyr fra Oslo

Ifølge Sandaker-Nielsen skal flyet i de nærmeste ukene settes i trafikk ut fra Oslo.

Dermed er det en mulighet for passasjerer som reiser fra Oslo til å havne på samme fly som Hillary brukte under valgkampen.

Xtra Airways er ifølge check-in.dk et amerikansk charterflyselskap med hjemsted i Coral Gables i Florida. Grunnen til innleien er at Norwegian ikke har nok egne fly og piloter til å dekke det travle sommerprogrammet.