Klarte ikke få nok støtte til Trumps helsereform: Trekker tilbake forslaget

(Dagbladet): Før Donald Trumps foreslåtte helsereform i det hele tatt nådde Kongressen, ble den stemplet som «DoA» - «Dead on Arrival», altså «død ved ankomst».

Nå trekker Det hvite hus hele presidentens foreslåtte reform som skulle oppheve og erstatte utskjelte Obamacare, etter initiativ fra Trump selv, ifølge CNN.

Trumps helsereform skulle etter planen stemmes over 20.30 norsk tid.

Rundt klokka 21.15 holdt Paul Ryan, speaker i Representantenes hus, en pressekonferanse og erkjente nederlag. Han er lederen for republikanerne i Representantenes hus.

- Dette er en skuffelse for oss. Vi kom veldig nærme i dag, men vi var akkurat litt for langt unna, sa Ryan.

Hadde ikke nok stemmer

Det ble imidlertid klart tidligere i kveld at helsereformen ikke kom til å få nok støtte i Representantenes hus i Kongressen. For å få gjennom reformen trengte Trump et enkelt flertall i Representantenes hus, som har 435 representanter.

Demokratene har hele tiden vært i mot å oppheve og erstatte Obamacare, men til sist var det politikere fra Det republikanske parti - Trumps eget parti - som sviktet ham.

Heller ikke hos mange nok republikanere hadde Trumps forslag til helsereform støtte, selv om presidenten hadde «råd» til å tape 21 republikanere.

Et av de aller største valgløftene til Trump var å oppheve og erstatte Obamacare. At Trump ikke klarer det, blir ansett som et prestisjenederlag for presidenten.

På CNNs direktesending oppsummerte programleder og journalist Jake Tapper det politiske tapet slik:

- Donald Trump uttalte under valgkampen at «vi kommer til å vinne så mye at dere blir lei av alle seirene». Jeg vet ikke om jeg føler det. Jeg vet ikke om jeg er lei av «alle seirene».

Utsatte avstemmingen

De siste 24 timene har ikke inneholdt mange positive nyheter for det som er Donald Trumps første store politiske framstøt som lovgiver.

I går ble avstemningen utsatt til i dag fordi man også da fryktet at man ikke ville få nok stemmer for reformen.

Da stilte Trump et ultimatum: stem for helsereform-forslaget eller la Obamacare være.

Nå er det usikkert hva som kommer til å skje, men det er få ting som er like forhatt blant republikanerne som forhenværende president Barack Obamas helsereform.

Utskjelte Obamacare

Obamacare er Obamas store politiske arv. Helsereformen tok sikte på å minske antallet amerikanere som ikke hadde helseforsikring, og sørget for at forsikringsselskapene ikke kan nekte kunder forsikring hvis de hadde allerede eksisterende helseplager.

For millioner av mennesker har helsereformen gitt dem helseforsikring og følgelig også sørget for at de har hatt tilgang til helsehjelp. Men reformen har vist seg å være kostbar for mange.

I løpet av sju år har forsikringspremiene økt drastisk for mange, avhengig av hvilken delstat de bor i. Følgelig har den blitt utskjelt av mange, særlig republikanerne som mener at staten gjennom Obamacare tvinger amerikanere til å kjøpe helseforsikring.

Så hva er problemet?

Konservative motstandere

En av gruppene Trump måtte overbevise - og nå ser ut til å ha feilet å overbevise - er den såkalte frihetsfraksjonen i Representantenes hus. Frihetsfraksjonen er en gruppe som nå består av 30 av de mest konservative republikanerne i Representantenes hus.

De er motvillige til Trumps reform, og vil dreie helsepolitikken lenger mot høyre - i bunn og grunn mot ytterligere privatisering og liberalisering. Frihetsfraksjonen og andre konservative republikanere mener spesifikt at de føderale utgiftene må kuttes ytterligere.

Da det ble klart tidligere i kveld at presidentens helsereform ikke ville få nok stemmer, ble Trumps pressesjef - Sean Spicer - konfrontert med den manglende støtten. Da avviste Spicer at et tap vil påvirke resten av Trumps politiske plattform negativt.

Han la også vekt på at både Paul Ryan og Trump hadde gjort alt de kunne for å halt i land en seier.

- De kan ikke tvinge noen til å stemme, men jeg mener vi har gitt dem mange grunner til å oppfylle sine valgløfter, og jeg mener at dette (å erstatte Obamacare) er det rette å gjøre, sa Spicer, og la til:

- Presidenten har gjort alt han kan.

Dagbladet oppdaterer saken.