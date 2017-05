Klesbutikk i Oslo tar bilde av de ansatte hver morgen før jobb: - Veldig ubehagelig

(Dagbladet): I går omtalte Universitas hvordan tidligere ansatte hos klesbutikken Brandy Melville i Oslo reagerer på butikkens fotopraksis: De ansatte blir avfotografert hver morgen når de kommer på jobb.

Hanna Lagerkrans, daglig leder i kjedens Oslo-butikk, har forklart at det dreier seg om «trend watching» og sier at de tar bilder av de ansatte slik at de kan fange opp trender.

- Vi kan ikke tvinge noen. Vi anbefaler at man har på seg klær fra Brandy Melville, ellers går man i det man er komfortabel med, har hun uttalt til Universitas.

- Tok støyten for det

Lagerkrans ble hentet fra Brandy Melvilles Stockholm-filial i februar. Hun avviser overfor Universitas at noen blir presset til å bli tatt bilde av eller at det er et kontrolltiltak. Når Dagbladet tar kontakt ønsker hun ikke å kommentere saken ytterligere.

- At jeg ikke fikk noen ordentlig forklaring på hvorfor bildene ble tatt var en av grunnene til at Brandy Melville ikke forlenget kontrakten min. Det fantes bare én forklaring og den var at bildene var deres policy og at de skulle se hva vi hadde på oss. De sa også at det bare var de som hadde tilgang til bildene, men det er ikke noen sikkerhet. Jeg var den første som sto imot å bli tatt bilde av, og jeg måtte ta støyten for det. Det endte med at de uten grunnlag ville si meg opp i prøvetiden, uten advarsel, sier Tina Jahmurataj (24), som jobbet i butikken fra juni til slutten av september i fjor, til Dagbladet.

Emilie Ilsaas Rønning (20) var ansatt i butikken fra juni 2016 til mars i år. Hun sa selv opp jobben og fikk gå på dagen. Hun beskriver fotograferingen som veldig ubehagelig.

- Etter et halvt år med bilder var jeg blitt ganske lei og jeg var negativ en gang manageren skulle ta bilde. Jeg sa til henne at sjefene i Nederland vel dret i hva jeg mente om det, og da svarte hun 'det stemmer'. Om du ikke stiller opp får du ikke forlenget kontrakten, sier Rønning til Dagbladet.

Sjefen: - Falske anklager

Dagbladet har også vært i kontakt med jenta som angivelig ble sagt opp på grunn av «bad attitude». Hun ønsker å være anonym av hensyn til tidligere og framtidige arbeidstakere.

- At de skulle ta bilder av oss hver morgen gjorde at det krøllet seg litt i magen. Det føltes ikke riktig. Jeg hadde en stilling med litt ansvar, og jeg snakket med en av sjefene i Nederland en gang hun var på besøk i Norge. Jeg prøvde å si at jeg ikke var sikker på om bilderutinen kom til å bli akseptert, og at flere av de andre jentene ikke turte å si ifra. Jeg foreslo at man kunne få mulighet til å si nei, men da fikk jeg beskjed om at da kunne man heller finne seg en annen jobb, forteller hun.

- Videre fikk jeg høre hvor fantastisk jeg var og at jeg skulle gå opp i lønn. En uke seinere fikk jeg sparken. Da hadde jeg allerede avslått andre jobbtilbud fordi sjefen hadde rost meg opp i skyene. De manipulerer deg. Samtalen fant sted dagen etter at jeg sa at jeg ikke ville bli tatt bilde av. Jeg fikk beskjed om at de kom til å ende kontrakten min, at jeg ikke trengte å jobbe de vaktene jeg var satt opp og at jeg kunne gå ut bakdøra. Grunnen var at jeg hadde «bad attitude».

Anique Kilsdonk, sjef ved Europa-kontoret til Brandy Melville, skriver i en e-post til Dagbladet at hun ikke ser nytten av å bidra i en diskusjon som «baserer seg på sladder fra tidligere ansatte».

Dagbladet har spurt Kilsdonk om hvordan hun stiller seg til kritikken som omhandler fotorutinene, samt anklagene om at selskapet har gitt ansatte sparken på grunn av «bad attitude».

«Jeg blir veldig overrasket over å lese disse falske anklagene. På grunn av ytringsfriheten har alle rett til å ha og dele en mening. Men la oss huske at ingen får det bedre av å ødelegge for andre.»

«For det andre har alle ansatte fått mye informasjon om alle bilder som er blitt tatt. Dette er bare for selskapets bruk. Vi bruker bildene til å forstå ansattes stil i hvert enkelt land og for å kunne produsere kolleksjoner for de ulike landene (Roma har for eksempel andre trender enn Oslo). Bortsett fra det ser jeg ingen grunn til å forklare selskapspolicyen vår nærmere», skriver Kilsdonk.

Fikk kritikk for størrelser

Tina Jahmurataj mener også at det er feil at man kan gå i hva man vil. Hun sier at butikken krever også at de ansatte bruker klær fra Brandy Melville når de er på jobb. Ifølge Jahmurataj må du kjøpe klærne selv, med en lav prosentrabatt.

24-åringen forteller at hun gikk i sitt eget tøy på jobb en dag, og hevder at det medførte at en sjef i Nederland ringte inn til butikken i Bogstadveien for å gi henne en tirade.

Det er ikke første gang butikken får kritikk. Minmote skrev i 2014 at butikken fikk refs for de små størrelsene sine, med utgangspunkt i et åpent brev publisert på nettsidene til Huffington Post.

«Et annet problem jeg har opplevd med Brandy er at det reklameres med 'one size fits all', men dette er misledende dersom du ikke faller inn under en SPESIFIKK kategori av å være TYNN nok til å passe inn i klærne! Jeg har ikke kunnet kjøpe annet enn lange singletter fra Brandy, fordi jeg har store brystmål», skrev 18 år gamle Lani Renaldo i innlegget.

De aller fleste Brandy Melville-produktene produseres bare i én størrelse. Ifølge Minmote hadde butikken i 2014 et utvalg shortser merket med størrelsene 36 til 40, men hvor størrelse 40 tilsvarte størrelse 36, og 36 egentlig var størrelse 32.