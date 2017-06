Klimaendringer fører til at haibestanden øker

CAPE MAY (Dagbladet): Kveldssola synker sakte ned i havet utenfor Cape May, sør i New Jersey. Silhuetter av barn som leker i vannkanten sender lange skygger inn mot foreldrene som passer på. Fra stranda Sunset Beach følger en stor folkemengde med i spenning og akkurat i det sola forsvinner bak Delaware, bryter alle ut i spontan applaus, som om det var helt uventet at sola nok en gang skulle klare å gjennomføre en spektakulær avskjed.

Havet ligger blikkstille i tusmørket som brer seg over strandbyen ved USAs østkyst, men under overflaten er det mer aktivitet enn på lenge. Haiene har vendt tilbake.



Haiangrep

For 102 år siden la Charles Epting Vansant, en ung aksjemekler fra Philadelphia, på svøm ved Beach Haven i New Jersey. Kort tid etter at Vansant hadde gått ut i vannet begynte han å rope. Vitner trodde han kalte på hunden sin, men en hai hadde bitt seg fast i mannens bein. Han ble reddet i land av en badevakt, men blødde i hjel på stranda. Badevakten hevdet at haien hadde fulgt etter dem til vannkanten når han dro den skadde mannen i land.

Før den sjebnesvangre svømmeturen 1. juli 1916 var det lite frykt for angrep fra dypet blant innbyggerne ved Jerseys kyst.

Hendelsene i løpet av de neste dagene skulle etterlate fire døde badegjester og bli starten på den moderne frykten for hai som vi alle kjenner litt på i dag.

Til tross for hendelsen ble strendene langs kysten av Jersey holdt åpne, men observasjoner av store hai utenfor kysten skal ha blitt rapportert inn.

Det neste angrepet fant sted ved Spring Lake, sju mil lengre nord. En 27 år gammel mann ble bitt i magen mens han svømte omtrent 120 meter fra stranden. Badevakter forsøkte å redde mannen, men livet sto ikke til å redde og han blødde i hjel på vei tilbake til land.

Farget rødt

Så kom 12. juli 2016. Den lille byen Matawan i nærheten av New York var rolig til tross for den gryende frykten langs kysten. Byen ligger der elv og hav møtes, og det var ingen frykt for at hai skulle bevege seg inn i brakkvann.

En fisker observerte en truende skygge gli under båten sin, men ble avvist av den lokale politimesteren. Fiskeren skal i frustrasjon ha advart folk i gatene om faren, men han fikk ikke gitt beskjeden til en gruppe ungdommer som hadde fått ettermiddagen fri for å bade.

11 år gamle Lester Stillwell hadde vasset ut i vannet da vennene så en mørk skygge gli mot han. Lester ga fra seg et kvalt skrik før han ble trukket under av haien. Blodet farget vannet rødt.

De sjokkerte vennene løp skrikende inn til byen og en leteaksjon ble iverksatt i håp om å finne spor etter gutten. En kraftig skredder svømte dypere enn de andre og med Lesters foreldre og hele byen som tilskuere dykket han en siste gang for å finne gutten.

I det han kommer til overflaten blir han angrepet av en diger hai som drar ham under. Ifølge Washington Post skal han kjempet med nebb og klør, men haien slapp ikke taket før noen slo den med en padleåre. Mannen levde i to timer til, men innen han døde, var enda en ung gutt blitt offer for et haiangrep. 12-åringen overlevde, men panikken var et faktum og det ble satt i gang en massiv haijakt.

Cue John Williams sjelsettende filmmusikk fra Haisommer. Filmen som er basert på hendelsene i New Jersey sommeren 1916 og som har satt frykten for hvithaien i badeglade mennesker over hele verden.

Kjendishai

For noen dager siden meldte en kjendis sin ankomst til den samme kysten. Haien Mary Lee dukket opp utenfor kysten av Cape May i selskap med en annen hvithai som har fått navnet Cisco. Mary Lee ble elektronisk merket i 2012 og har mer enn 100 000 følgere på Twitter. Men Mary Lee og Cisco er ikke alene. I disse dager vandrer haiene nordover østkysten.

Det er et faktum at haibestanden er stigende langs hele USAs østkyst. Etter hard jakt på 70-tallet sank bestanden kraftig, men i nyere tid er fisket blitt regulert og overvåket.

Eksperter sier at ingen som oppsøker strand og vann bør være bekymret.

- Alle som elsker kysten vår og som liker seg på stranda, trenger ikke være bekymret. Sjansen for å bli bitt av en hai er veldig, veldig liten, sier Ara McClanahan ved N.C. Aquarium til TWC News.

I fjor opplevde badegjester på nordøst-kysten en kraftig økning i observasjoner av hai. New York Post rapporterer om en delfin som skal ha blitt revet i fillebiter i kort avstand fra en strand i New Jersey, sør for New York.

- Det er definitivt mer hai i området, sier Paul Sieswerda, tidligere kurator ved New York Aquarium til New York Post.

Babyhai

Renere vann og varmere klima har gjort østkysten til et yndet mål for den atlantiske menhaden, en fisk haiene er spesielt glad i å spise. Den samme fisken tiltrekker seg også sel, som er en annen av haiens favoritter på middagsbordet.

- Haier kan nå flyttes seg raskere nordover og i større antall. Det øker potensialet for konflikter mellom menneske og hai, sier George Burgess, direktør ved International Shark Attack File, ved universitet i Florida.

Utenfor Cape Cod, nord for New York, har forskerne for tredje år på rad meldt om økning i haibestanden. Der har også babyhvithaier blitt observert.

Ideen om at haugevis av babyhaier svømmer rett under deg er kanskje ikke en spesielt velkommen nyhet for badegjestene ved Cape Cod.

- Statisk sett så kan vi på en dag ha 10 000 surfere her ute med babyhaiene svømmende rett under dem. Så lenge alle passer sine egne saker, så burde det ikke være noe problem, sier Chris Lowe, professor i marinbiologi ved universitetet California State.