Det amerikanske senatet godkjente natt til lørdag Scott Pruitt som sjef for USAs miljødirektorat (EPA).

52 mot 46 stemte for 48-åringen, ifølge NTB.

Sarah Huckabee Sanders, talsperson for Det hvite hus, sa samme dag at EPA ikke lenger skattebetaleres penger på en "antienergi-agenda ute av kontroll".

Uro i miljøorganisasjon

Pruitt har tidligere gitt uttrykk for skepsis til at klimaendringer er menneskeskapte, og fungerte tidligere som regjeringsadvokat i Oklahoma.

I den rollen rettet han over et dusin søksmål mot nettopp EPA. Dette for å stanse Obama-regjeringens regulering av klimautslipp og miljøskadelige stoffer.

- Pruitt som sjef for EPA betyr sannsynligvis et angrep i fullskala på reguleringene som har sikret amerikanere ren luft, rent vann og et godt klima, sier Michael Brune, direktør for Sierra Club, om beslutningen, ifølge Washington Post.

Positiv forgjenger

Washington Post skriver at Brune ser for seg fire år der Sierra Club og andre miljøgrupper må kjempe for livet.

Andre er svært positive til Pruitt. NTB skriver at Det republikanske partiet jublet over Pruitts innsettelse.

Det gjør også forhenværende EPA-leder Jeff Holmstead.

- Jeg tror at han virkelig tror på lovens ord. Pruitt mener at hans rolle er å sørge for at viljen til Kongressen blir virkeliggjort, sier Holmstead overfor Washington Post.

Klimaskeptikeren Trump

Holmstead ble i sin tid valgt inn i EPA-lederstolen av republikaneren George W. Bush. Den forhenværende presidenten uttrykte selv skepsis til om hvorvidt verdens klimaendringer var menneskeskapte.

Det samme har hans etterfølger, Donald J. Trump, gjort.

I 2012 skrev han på Twitter at global oppvarming var et kinesisk påfunn for å ramme USAs økonomi.

Han har også kalt klimaforskningen «svindel» og «bullshit».

Dette på tross av et overveldende flertall av verdens klimaforskere har slått fast at mennesker i stor grad påvirker jordens klima.

(NTB/Dagbladet)