Knivangriper i Hamburg hadde bodd i Norge og skulle deporteres fra Tyskland

Mannen navngis som Ahmad A. av den tyske avisen Spiegel, og ankom Tyskland i mars 2015, etter å ha tilbrakt tid i Norge, Sverige og Spania.

Mannen var født i De forente arabiske emirater og hadde palestinsk opprinnelse. I 2016 ble asylsøknaden hans avslått i Tyskland, men han kunne ikke umiddelbart deporteres ettersom han manglet ID-papirer.

Han skal imidlertid ha akseptert at han måtte forlate landet, og sågar bidratt i prosessen med å skaffe dokumenter slik at han kunne sendes ut. Samme dag som angrepet fant sted, hadde han gått til myndighetene for å sjekke om ID-papirene hadde kommet.

Politisjef Ralf Meyer sier den mistenkte var «nærmest eksemplarisk» med tanke på den saken.

Islamist

Hamburgs justisminister Andy Grote sier det er ting som tyder på at den siktede kan ha hatt et islamistisk motiv for angrepet.

Samtidig påpeker han at den pågrepne mannen hadde psykiske problemer. Sikkerhetsmyndighetene hadde flagget mannen for mulig radikalisering, men regnet ham ikke som noen umiddelbar trussel.

- Han var kjent som en islamist, men ikke en jihadist, sa han på en pressekonferanse i den tyske byen lørdag.

Betegnelsen «jihadist» brukes ofte om voldelige islamister for å skille dem fra islamister som tar avstand fra voldsbruk.

Politiet har imidlertid vært forsiktige med å gå ut med hva som var motivet bak angrepet, og dette er foreløpig ikke bekreftet. Ifølge Grote er det imidlertid lite som tyder på at han tilhørte et større nettverk.

Angrep supermarked

26-åringen knivstakk flere kunder på et supermarked i Hamburg fredag. Tysk politi slo full terroralarm da de fikk melding om hendelsen.

Hendelsesforløpet er fortsatt uklart, og ifølge noen meldinger var det et ransforsøk som gikk galt. Mannen skal ha stukket tilfeldige kunder med en stor kjøkkenkniv da han flyktet ut av butikken.

En 50 år gammel mann ble drept og fem andre såret i angrepet i Hamburg fredag. Ingen av de sårede er livstruende skadd, sier politiet.

(NTB)