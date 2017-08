Knuste vinduer, møbler og datautstyr på barneskole

(Dagbladet): I natt ble Storøya barneskole i Bærum utsatt for omfattende hærverk.

Nå i ettermiddag melder politiet om at det har vært innbrudd i en annen barneskole i Oslo. Flere PC-er er tatt fra Bjørnsletta skole, opplyser politiet.

May Gautier Gjerdsbakk, seksjonsleder for barneskolene i Bærum, sier til Dagbladet at det i løpet av kvelden i går eller natt til i dag er blitt gjort omfattende herværk på Storøya barneskole i Bærum.

Det er utført omfattende skadeverk på skolen. En gutt på 14 år er mistenkt — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 3, 2017

- Minst ti store vinduer er knust, møbler, PC'er og nettbrett er ødelagt. Vi har ikke full oversikt ennå, men vi har ikke registrert at noe er stjålet, sier May Gautier Gjerdsbakk.

Det var Budstikka som først omtalte denne saken.

14-åring mistenkt

Etterforskningsleder Krist Moen i Bærumspolitiet sier at de har hatt en patrulje på skolen for å undersøke hva som har skjedd.

Operasjonsleder i Oslo-politiet, Rune Hekkelstrand forteller Dagbladet i ettermiddag at en 14-åring er mistenkt i saken.

- 14-åringen er mistenkt etter at han skal ha blitt gjenkjent på overvåkingskamera, sier operasjonslederen.

Ingen pågrepet

Utover det har han per nå få detaljer om hærverket, og henviser til Bærum politistasjon.

- Er noen pågrepet i saken?

- Nei, ingen er pågrepet, svarer Hekkelstrand.

Ifølge Budstikka skal 14-åringen ha forsøkt å få ut penger fra et bankkort som er forsvunnet fra skolen.

Hærverket ble oppdaget da SFO-ansvarlig kom på jobb ved 07-tida torsdag morgen.

Nytt innbrudd i ettermidddag

Oslo-politiet fikk også klokka 17.10 i ettermiddag melding om at det hadde vært et innbrudd på Bjørnsletta skole i Oslo.

- En person knuste ei rute og stjal flere PC-er. Vi er på stedet for åstedsundersøkelse, melder politiet på Twitter.

Det har vært et innbrudd på Bjørnsletta skole. En person knuste ei rute og stjal flere pcer. Vi er på stedet for åstedsundersøkelse. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 3, 2017

Ifølge politiets operasjonsleder Steinar Hausvik var det en ansatt ved skolen som meldte fra om innbruddet.

Politiet vet foreløpig ikke hvor mange PC-er som er stjålet, eller om det også er annet av verdi som er blitt tatt.

Det er så langt ingen mistenkte i saken, ifølge Hausvik.

- Vi er på stedet og snakker med innringer. Vi jobber med sikre tekniske spor, og undersøker om noen kan ha vært vitner til innbruddet, samt om det kan ha blitt fanget på overvåkingsvideo, sier han.