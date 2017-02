Knutby-pastoren anmeldt for trusselbrev - og advarsel for ulovlig hotellbesøk

(Dagbladet): Den norsksvenske livstidsfangen Helge Fossmo (45), kjent som Knutby-pastoren, er politianmeldt for trusler mot en kvinnelig fengselsansatt.

Truslene om å skade og trakassere den kvinnelige betjenten kom i et anonymt brev sendt fra Visbyanstalten, der Fossmo soner livstidsdommen på 24 år for medvirkning til drap på sin andre kone Alexandra Fossmo og drapsforsøk på ektemannen til sin elskerinne i 2004.

To trusselbrev - ett til betjenten og ett til en slektning av henne - ble sendt i slutten av januar, og nå har den svenske kriminalomsorgen bedt politiet å etterforske truslene, melder Aftonbladet.

Fossmo nekter for å stå bak truslene.

Samme dag som trusselbrevene ble oversendt politiet, fikk Fossmo en advarsel fra kriminalomsorgen for å ha misbrukt betingelsene for permisjon.

Permisjon på hotell

I september i fjor hadde livstidsfangen tre dagers permisjon på betingelse av at han skulle oppholde seg på en bestemt adresse.

I skapet på cella hans fant imidlertid ansatte kvittering i hans navn fra et hotell langt unna det stedet han skulle være.

Ifølge Aftonbladet nekter han for å ha vært på hotellet.

Fossmo, som etter soningsreglene kan søke om løslatelse i 2020 når to tredeler av straffen er sonet, er nå overført til en annen og delvis lukket anstalt..

Helge Fossmo var tidligere pastor og forstander i menigheten Knutby Filadelfia utenfor Uppsala. Fossmo har norske foreldre og var norsk statsborger fram til 1994.

I januar 2004 ble Fossmos 23 år gamle kone Alexandra Fossmo funnet skutt og drept i parets bolig.

I nabohuset ble Daniel Linde, ektemannen til Fossmos elskerinne, funnet alvorlig såret med skuddskader. Sara Svensson, Fossmo-familiens barnepike, ble dømt for drap og drapsforsøk. Hun ble løslatt i 2011, skriver NTB.

Sist sommer oppsummerte Dagbladet hvor det har gått med de involverte i Knutby-dramet 12 år etter.

Det er historier i forskjellige retninger om fengsel, skilsmisse, forfatterskap og isolasjon.

Gift igjen i fengselet

Knutby-pastoren ble dømt til livstid, kan slippe ut i 2020

Helge Fossmo ble dømt til livstids fengsel for medvirkning til drap på sin andre kone og og drapsforsøk på Linde.

I 2007, tre og et halvt år etter drapet på kone nummer to, giftet Fossmo seg for tredje gang med en 30 år gammel småbarnsmor han hadde fått kontakt med via brevveksling i fengselet.

I fjor ble paret skilt.