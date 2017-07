Kolberg tordnet mot Listhaug på kristendebatt: - Du må begynne å snakke pent om asylsøkere

HALDEN (Dagbladet): Hvilket parti ville Jesus stemt? Dét er spørsmålet publikum ved Evangeliesenteret i Østfold stiller seg i dag.

Sylvi Listhaug (Frp), Knut Arild Hareide (KrF) og Martin Kolberg (Ap) er blant dem som møtes til debatt - og frierferd - blant kristenfolket i ettermiddag.

Med lovsang - «Jesus lever» og «Ære være Jesu Kristi» - bønn og bibelvers som oppvarming, er det en Kolberg på offensiven som stuper i strupen på Listhaug.

- Listhaug gjør noe hun ikke burde gjøre: Hun snakker om mennesker som rømmer fra død og fordervelse som om de skulle være et problem for oss, sier Kolberg og henvender seg til publikum:

- Og er det noe som skulle være et problem for dere, så er det dette. Listhaug snakker på en måte som er stikk i strid med den kristne forståelsen av hvordan man behandler sin neste.

Snakke pent

Ap-nestoren la til at han støtter mye av politikken Listhaug fører, men altså ikke måten Listhaug forfekter politikken på.

- De som kommer hit må integreres, ikke stigmatiseres. Sylvi Listhaug må begynne å snakke pent om asylsøkerne hun gir opphold til, oppsummerer Kolberg.

- Dette er bare gammelt nytt, parerer Listhaug umiddelbart.

- Martin Kolberg hevder å være veldig opptatt av den norske velferdsmodellen. Ja, da bør han være opptatt av hvilke signaler vi sender ut til verden. Jeg forundrer meg over Ap, som vil ha forbud mot lakrispiper, men ikke mot hijab, et plagg som er seksualiserende overfor barn, sier Listhaug.

Solidaritet i praksis

Innvandringsministeren gjentok et budskap hun har kommet med tidligere: At ekte solidaritet handler om å hjelpe i nærområdene.

- For meg handler det om å hjelpe de mange. Solidaritet i praksis er å hjelpe de mange, der de er, ikke de få som vil komme her.

Nyfrelst Sylvi?

Elefanten i rommet er hvilken side KrF velger å samarbeide med etter valget. Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger åpnet døren for et regjeringssamarbeid med KrF.

- Vi ønsker en regjering bestående av sentrum og Høyre. Det er dét vi går til valg på, og så skal velgerne få lov til å si sitt.

- Og jeg må si at Listhaug hørtes nyfrelst ut: Hun sier ja til å hjelpe folk der der, og det høres ut som KrFs bistandspolitikk, fortsetter Hareide til applaus fra publikum.

Listhaug er glassklar på hva hun synes om Aps KrF-flørt.

- Åpner man for Ap, så åpner man for LO. Og LO gikk nettopp inn for boikott av Israel. Derfor er jeg klar på at KrF bør være på borgerlig side, sier statsråden.

