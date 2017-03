Komité skal granske påstander om kontakt mellom Trumps valgkampapparat og Russland

Etterretningskomiteen i Representantenes hus skal undersøke påstanden om samarbeid mellom Russland og Donald Trumps valgkamp, opplyser et ledende komitémedlem.

Kontakt med Russland?

- Vi er enige om en skriftlig avtale mellom flertallet og mindretallet i komiteen om at vi skal granske påstandene om russisk samarbeid med Trumps valgkampapparat, sier Adam Schiff, som er Demokratenes fremste medlem i komiteen, melder Reuters.

I en uttalelse fra komiteen heter det at Schiff og komitéleder Devin Nunes er blitt enige om å forsøke å få svar på spørsmål som:

«Inkluderte russernes aktive tiltak forbindelser mellom Russland og personer med tilknytning til politiske kampanjer eller andre amerikanske enkeltpersoner?»

Bakgrunnen for granskningen er kontakten som medarbeidere av Trump skal ha hatt med russiske tjenestemenn før Trump ble innsatt som president.

Amerikansk etterretning har tidligere konkludert med at Russland forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen.

Instruks

Ifølge nyhetsbyrået AP har også Det hvite hus' advokater instruert president Trumps medhjelpere om å bevare alt materiale som kan kobles til den påståtte russiske innblandingen i valget og til andre relaterte etterforskninger.

En rekke organisasjoner, byråer og enkeltpersoner har også blitt bedt om å bevare relevante opplysninger.

Ifølge en talsperson for Det hvite hus dreier instruksen seg om å «ta proaktive steg» og kalte påstandene om usømmelig kontakt med presidenten og Russland for «falske, politisk motiverte angrep».

Kongress-medarbeidere har uttalt at de ikke har noe bevis for at materiale som kan knyttes til Russland har blitt slettet, men noen bekymrer seg likevel.

Som Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

- Det er en reell bekymring for at noen i administrasjonen kan prøve å skjule sine bånd til Russland ved å slette e-poster, SMSer og annet materiale som kan belyse disse koblingene, sa Schumer i forrige uke.

Flynn gikk av

Trump har på det sterkeste avvist at noen av hans medhjelpere skal ha hatt kontakt med Russland før valget i fjor høst.

Også Russland avviser påstandene, som først ble omtalt i New York Times.

- Dette er en avisartikkel som ikke er basert på noen fakta, sa den russiske regjeringens pressetalsmann Dmitrij Peskov.

Men det en som har hatt kontakt med Russland er Donald Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.

Han gikk av for drøye to uker siden, etter at han ga visepresident Mike Pence «ufullstendige opplysninger» om samtaler han hadde hatt med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i overgangsperioden før Donald Trump ble innsatt som president.

- Utilsiktet orienterte jeg visepresidenten og andre med ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren, skrev Flynn i sin oppsigelse.

(Dagbladet/NTB)